　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲貼身金融管家SuperBank，利用AI打造金融媒合平台，提供免費媒合全台金融商品服務，解決民眾的金融需求。（圖／SuperBank提供）

▲貼身金融管家SuperBank，利用AI打造金融媒合平台，提供免費媒合全台金融商品服務，解決民眾的金融需求。（圖／SuperBank提供）

財經中心／台北報導

民眾臨時若有金融需求，會透過網路研究相關資訊，例如申辦信用卡逐一比較信用卡回饋，或是買保險、申請貸款前，查資料比較哪家公司提供的優惠最多。AI金融媒合系統的貼身金融管家SuperBank超級銀行針對民眾煩惱，發展出全台灣所有的理財方案，提供民眾直接最優惠、最貼近需求，省去中間比較與來回溝通的成本。

除了擁有最完整的信用卡資訊，推薦消費者最適合的信用卡方案之外，SuperBank還攜手嘟嘟房停車場、iParking，獨家推出「買保險、申辦數位車貸就送免費停車」方案，民眾只要透過「iParking」App中連結購買保險、申辦數位車貸或是其他金融商品，即可得到全台嘟嘟房停車場的免費停車時數，最高可回饋500小時免費停車。

值得注意的是，本項停車時數回饋方案，可同時搭配信用卡原有的回饋方案，能讓消費者一省再省，獲得更多的優惠，做個最聰明的消費者。停車時數回饋方案還與東森保代、華南產險合作，首波推出的是近期相當熱銷的「東森華南寵物險」，SuperBank將陸續開放民眾購買車險、旅平險、意外險等保險的停車時數回饋方案，讓民眾出遊時，除了能為自己準備多一份保障，還能解決出遊停車的困擾。

SuperBank首創推出數位車貸的停車時數回饋方案，有別以往傳統申辦方式，得仰賴承辦人員才能完成層層關卡。在SuperBank上，消費者只要在線上填寫資料，核准之後只要與承辦人員完成對保，即可完成貸款手續並且快速撥款；未來消費者只要透過iParking成功申辦數位車貸，也能享有最高500小時的免費停車時數回饋。

SuperBank創辦人暨執行長朱益弘表示，作為消費者的貼身金融管家，SuperBank除了搜羅全台信用卡、保險、貸款等金融方案，即時為消費者提供最適合的理財方案外，還持續落實目前推廣的Open Banking，而SuperBank更致力於將創新金融落實在應用場景上，很高興第一個場景能與嘟嘟房停車場、iParking一起合作，鼓勵消費者從iParking上購買保險、貸款等金融理財商品，以獲得最多的回饋。

朱益弘指出，SuperBank創立初衷是要讓消費者遇到理財困擾時，只要上SuperBank就能一站解決各種金融問題，迄今已經推出信用卡、貸款、保險等服務，接下來服務觸角會擴散到基金、證券等數位金融商品，將覆蓋全台所有金融商品。

他也表示，SuperBank除了更提出了Open Banking結合Open API致力於提供各種消費應用場景企業最簡便的金融專區方案，將以API串連的方式，讓企業毋須擔心還得花人力、時間逐一向銀行洽談合作，快速串接金流服務，也將更多回饋回到消費者身上，創造更大的效益。

【延伸閱讀】

東森華南攜手SuperBank、iParking　打造「金融科技整合平台」串接寵物保險客戶群

ET快訊
影／甜美女警處理行車糾紛　遭屁孩猛灌拳…大眼慘變「黑輪」
謝和弦掃光「喬神雪茄」　派出所內忘情獻唱台語新歌
快過年了…宏達電驚傳裁員！總公司回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

KTV初見面...澎湖男見短裙妹回家喊：我陪睡！她遭騙進飯店「壓床硬來」爆哭

貿易戰影響...東南亞出現「破紀錄」大型開發案　恐讓房市泡沫化

中職／味全龍「接棒未來」 　劉基鴻、徐若熙指導小球員

林昀儒崛起率領中華隊　東京奧運有望爭相隔20年桌球獎牌

剛產下第二胎…34歲幼稚園園長「醫院16F跳下」慘死！生前PO文揭黑暗內幕

買法拍屋撿便宜　中南部僅1字頭最便宜！台中得標價倒減近1成

3天創400萬觀看！鍾明軒與蔡英文拍片　中、港網友：有這樣的總統很幸福

曬到融化！5kg橘貓「波浪Z型」流出　臘腸驚嚇回頭：別再過來了

新加坡引用反假新聞法　要求反對黨更正FB貼文和網站文章

NBA、XLARGE、New Era三方聯名　洛城雙雄潮流燒貨

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

「退休後最後悔3件事」專家曝光理財5大重要指標

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

年終保單「健檢3步驟」方法曝光

癌症險理賠這3種最多！　投保掌握「二有三要」原則減輕負擔

一張表懂車禍調解官要看的單據

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

更多熱門

相關新聞

遠銀推出　企業BZNK企業募資平台

遠銀推出　企業BZNK企業募資平台

遠東銀行Bankee社群銀行與兩家新創合作，推出兩大金融首例，包涵與好好投資「共同基金交換平台」，及台灣聯合金融科技公司「BZNK企業募資平台」，其中看好P2B市場，與台灣聯合金融科技合作的BZNK企業募資平台，提供完整債權金流解決方案。

東森華南攜手SuperBank、iParking打造「金融科技整合平台」

東森華南攜手SuperBank、iParking打造「金融科技整合平台」

即時理賠付款！　星展銀攜手安聯壽導入API

即時理賠付款！　星展銀攜手安聯壽導入API

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

金融科技隱藏資安風險　證交所研擬區塊鏈技術抵禦

年輕人不知支票不愛現金　辜仲立有感

年輕人不知支票不愛現金　辜仲立有感

關鍵字：

東森華南寵物險東森保代華南產險SuperBank嘟嘟房iParking金融科技

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面