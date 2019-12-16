SuperBank買保險「加碼送500hrs停車」！東森華南首波寵物險　未來合推車險旅平險

▲貼身金融管家SuperBank，利用AI打造金融媒合平台，提供免費媒合全台金融商品服務，解決民眾的金融需求。（圖／SuperBank提供）

財經中心／台北報導

民眾臨時若有金融需求，會透過網路研究相關資訊，例如申辦信用卡逐一比較信用卡回饋，或是買保險、申請貸款前，查資料比較哪家公司提供的優惠最多。AI金融媒合系統的貼身金融管家SuperBank超級銀行針對民眾煩惱，發展出全台灣所有的理財方案，提供民眾直接最優惠、最貼近需求，省去中間比較與來回溝通的成本。

除了擁有最完整的信用卡資訊，推薦消費者最適合的信用卡方案之外，SuperBank還攜手嘟嘟房停車場、iParking，獨家推出「買保險、申辦數位車貸就送免費停車」方案，民眾只要透過「iParking」App中連結購買保險、申辦數位車貸或是其他金融商品，即可得到全台嘟嘟房停車場的免費停車時數，最高可回饋500小時免費停車。

值得注意的是，本項停車時數回饋方案，可同時搭配信用卡原有的回饋方案，能讓消費者一省再省，獲得更多的優惠，做個最聰明的消費者。停車時數回饋方案還與東森保代、華南產險合作，首波推出的是近期相當熱銷的「東森華南寵物險」，SuperBank將陸續開放民眾購買車險、旅平險、意外險等保險的停車時數回饋方案，讓民眾出遊時，除了能為自己準備多一份保障，還能解決出遊停車的困擾。

SuperBank首創推出數位車貸的停車時數回饋方案，有別以往傳統申辦方式，得仰賴承辦人員才能完成層層關卡。在SuperBank上，消費者只要在線上填寫資料，核准之後只要與承辦人員完成對保，即可完成貸款手續並且快速撥款；未來消費者只要透過iParking成功申辦數位車貸，也能享有最高500小時的免費停車時數回饋。

SuperBank創辦人暨執行長朱益弘表示，作為消費者的貼身金融管家，SuperBank除了搜羅全台信用卡、保險、貸款等金融方案，即時為消費者提供最適合的理財方案外，還持續落實目前推廣的Open Banking，而SuperBank更致力於將創新金融落實在應用場景上，很高興第一個場景能與嘟嘟房停車場、iParking一起合作，鼓勵消費者從iParking上購買保險、貸款等金融理財商品，以獲得最多的回饋。

朱益弘指出，SuperBank創立初衷是要讓消費者遇到理財困擾時，只要上SuperBank就能一站解決各種金融問題，迄今已經推出信用卡、貸款、保險等服務，接下來服務觸角會擴散到基金、證券等數位金融商品，將覆蓋全台所有金融商品。

他也表示，SuperBank除了更提出了Open Banking結合Open API致力於提供各種消費應用場景企業最簡便的金融專區方案，將以API串連的方式，讓企業毋須擔心還得花人力、時間逐一向銀行洽談合作，快速串接金流服務，也將更多回饋回到消費者身上，創造更大的效益。

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