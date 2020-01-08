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親子

安親不安親／若盼孩子快樂　請給時間探索課本外的世界

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

時光飛逝，轉眼間女兒DAHLIA將滿6歲，今年暑假過後，她就要成為小一新鮮人了，我這個獨立養育小孩、沒有家人支援的單身媽媽，難免又得面對工作與放學時間衝突的老問題，通常碰到這個狀況，很多人二話不說就選擇安親班，但我想用另一種變通的方法，給自己與孩子一個機會。

大家都知道，不管是接觸語言還是才藝，孩子越小越容易吸收進去，但我總覺得那不太純粹，好容易牽扯到檢定考試等比較心態，所以我跟DAHLIA商量，暫時不參與這些課程，把預算挪為出國自由行、體驗當地生活之用，而這樣的做法收到很好的效果。

我們不走觀光客行程、也不太血拼購物，我們試著用當地人的方式過日子，光是安全警戒這塊，孩子在旅行中就能學到很多，因為人在外地，什麼事情都要靠自己小心，平常爸媽說破嘴都沒用，到了人生地不熟的地方，連語言都聽不懂，孩子自然感受到那股氛圍，進而跟大人互相提醒。

不過到了大班下學期，真的得開始準備銜接小一生活，也要與孩子沙盤推演，讓他們適應課後排程。

我目前全職寫作，需要安靜無打擾的工作環境，但女兒特別黏我，雖然在外人的面前她害羞內向，可在家裡，就是活潑到聒噪了，只要是醒著，她那個嘴可以不停地對媽媽說話，所以無法讓她中午下課就回家，更別說我未來有可能再度投入職場，那更是得晚上7點後，才能到家了。

我認為，在孩子還小的時候，要先擴展他們視野的廣度，等他們找到自己的興趣，父母再從旁給把力，讓孩子有機會探測專業領域的深度，所以對學齡前的小孩來說，才藝課程應該是以培養孩子嗜好，做為陪伴人生的一項消遣為主，如果帶有其他利益、炫耀導向等目的，那就不必了，沒有興趣的事情，誰做起來都很辛苦。

眾所皆知，安親班的環境是很高壓的，孩子除了寫完功課，還要提前預習學校還未教到的新課程，老師們壓力也很大，深怕一個考不好，家長又怪罪下來，對三方而言，根本是無間地獄，雖然我知道有家長主動告知老師，自己的孩子只要有寫功課就好，但畢竟還是共處一室，很難不沾染那樣的肅殺氣氛。

在兼顧工作的情況下，我想給自己與孩子另一個方向，嘗試以學校課後班、社團搭校外才藝課程，來替代掉競爭心態強的安親班，以DAHLIA將就讀的小學為例，他們的課後班是讓孩子寫完功課為主，不會超前進度，另有許多類型社團可以選擇，那為什麼又要加一個校外才藝課程呢？因為DAHLIA跟我一樣，喜歡很多一般孩子比較不會接觸的事物，像是電吉他、爵士鼓、現代舞等等，這種項目不見得有開班，所以我會讓她去外面學習。

講來講去，要在傳統功利主義的社會價值觀念中，堅持出一條屬於自己與孩子的教養策略，真的不簡單！但我相信，隨著現代父母的自省能力變強，課後照顧這部分，會產生更多不同且良善的多元模式，如果您跟我一樣，希望孩子開開心心讀書、快快樂樂生活，就請讓他們有更多時間，探索教科書外的世界吧。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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