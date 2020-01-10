小三通迎返鄉大軍　台商歎「這次不得了」：9成人都想投票

▲辦理小三通業務的旅客。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

2020台灣大選倒計時1天，廈門小三通今（10）日迎來返鄉大軍，五通碼頭一早就湧現人潮，票務櫃檯工作人員表示，今天明顯感受到人越來越多。現場一位從漳州過來的賴姓台商表示，今天特地撥時間回去，「投票是神聖的事，也是每個人應盡的責任。」另一位王姓台人則說，今年投票意願太高了，「最起碼9成都想投。」

隨著2020大選開跑，記者今早來到小三通碼頭，看到陸續有旅客到場辦理手續，人潮比平時更多。一位在上海工作的台青向《ETtoday新聞雲》透露，這次請了1天假，來廈門坐小三通到金門投票，週日晚間返回上海，「覺得這次選舉很重要，一定要回去。」

從事國學教育的魏姓教師則表示，她來廈門已經7、8年了，今天要搭船返回金門，「每個人都有義務和權利，回去投下神聖的一票。」

▲在大廳等待的旅客。（圖／記者蔡儀潔攝）

近年來兩岸交流漸冷，備受爭議的《反滲透法》也於去年年底通過，種種因素激化台商、台青返鄉投票意願。根據統計，歷屆大選大陸台商返台投票人數在10萬左右，不過藍營在造勢活動中，喊出今年將有25萬到30萬人的內部統計數據。廈門台商協會早前也曾舉辦造勢活動，號召動員5000人返鄉投票。

對此不少西進台人表示感受明顯。來自高雄的王先生表示，感覺今年投票意願太高了，每個人都想投，「比起4年前大選，這次不得了，最起碼9成都想投，以前是可投可不投，大概6成左右。」

魏姓教師則指出，昨天有跟不少台商聯絡，大家投票意願都很高，氛圍非常熱絡，「我們不希望兩岸形勢是現在這種冰凍的狀況，不管誰執政交流非常重要，特別是我們做文化的，不能來交流，會覺得很遺憾。」

▲五通碼頭今早陸續湧現返鄉投票人潮。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，為了應對1月返鄉高峰，廈門航空公司、平潭海峽高速客滾公司和廈門閩台輪渡公司，推出兩節期間往返福建、台灣的空中直航、客滾航線套票優惠方案。船票方面，「中遠之星」自2019年12月27日起至2020年1月11日，提供往返台胞廈門至台灣「一次往返」和「兩次往返」兩種套票，票價為平時的5折，燃油附加費及港口作業包干費另付，「一次往返」每人最低只要763元（人民幣，下同）。適用航線為廈門-台中、廈門-基隆、廈門-高雄。

另外，往返平潭至台北、台中航線的「海峽號」、「麗娜號」，也推出特價優惠方案，活動時間為2019年12月27日至2020年1月31日。其中，「一次往返」套餐普通艙價格為500元（不含碼頭綜合服務），「兩次往返」套餐普通艙價格為1180元（不含碼頭綜合服務）。