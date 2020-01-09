胡潤首發中國民企500強　阿里市值16兆第一、騰訊第二

▲阿里巴巴為大陸民營企業500強之首 。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

研究機構胡潤研究院今（9日），首次發布2019年中國民營企業500強榜單，其中阿里巴巴以3.81兆元（人民幣，下同，約合新台幣16.4兆元）排名第一，騰訊2.9兆、平安保險1.5兆排名在後，而華為根據推算，市值1.2兆元排名第四。

根據《2019胡潤中國500強民營企業》報告，這是胡潤研究院首次發布該榜單，涵蓋總部在中國大陸的非公有製企業；其中，上市公司企業市值按照2019年11月29日的收盤價計算，非上市公司企業估值參考同行業上市公司進行估算，上榜門檻為140億元，上榜企業總市值36兆元，相當於大陸2018年GDP的四成，平均市值為710億元。

▲2019胡潤中國500強民營企業。（圖／取自胡潤研究院報告）

胡潤百富董事長胡潤表示，500強中，有三分之二是上市公司，其餘三分之一是非上市公司或只有部分上市；其中 50多家企業是國有改制企業，包括格力電器和雙匯等。值得注意的是，阿里巴巴關聯企業螞蟻金服，也以1兆元的市值排名第5。

按產業區分，前十名中有8家企業來自新興產業，分佈在電子商務、傳媒與娛樂、大健康領域。有5家企業價值超過一兆元，報告總結前五名由「三馬一任創辦，為馬雲、馬化騰、馬明哲和任正非。」

▲騰訊位在深圳的新總部外觀。（圖／記者曾俊豪攝）

新興產業類別中，華為以1.2兆的估值在先進製造領域排名第一，科大訊飛以730億估值獲得AI領域第一名。區塊鏈領域則有兩家生產礦機的企業，分別是嘉楠耘智和比特大陸。

按地區分，北京有101加企業上榜排名第一，上海和深圳分別以67家和63家排名第二、第三位；杭州和廣州分別以29家和28家排名第四、第五。

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