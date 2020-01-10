午餐被同事灑「重金屬白粉」下毒　德員工昏迷4年後死亡

▲德國一名男子偷偷在同事的午餐內下毒。（示意圖／pixabay）

記者康心禹／綜合報導

小心惡毒的同事就在你身邊！德國男子克勞斯·奧（Klaus O）涉嫌在同事午餐內，偷偷撒入有毒重金屬粉末長達18年，有一名受害者中毒昏迷了4年之後，在近日不幸去世。

綜合BBC、《德國之聲》報導，克勞斯·奧（Klaus O）在2018年5月被逮捕之後，法院在2019年3月裁定他犯有未遂謀殺罪，將他判處無期徒刑。

這起事件發生在德國西北部的小鎮施洛斯霍爾特-斯圖肯布羅克（Schloss Holte-Stukenbrock），一名金屬配件公司的職員在吃午餐時，發現自己的三明治怪怪的，於是通報了上司和相關單位。警方調閱監視器後發現，56歲的男員工克勞斯·奧（Klaus O）被清楚拍到，他在這位受害人的午餐上面灑了不明粉狀物。

警方檢驗發現，這些粉狀物是「醋酸鉛」（lead acetate），具有高度毒性，但是沒有特別味道，很難發現，吃下去會導致器官嚴重衰竭，並有生命危險，再進一步搜查嫌犯的公寓之後，找到了汞、鉛以及鎘等等有毒化學物品。

更驚人的是，據警方當時的調查指出，這家公司從2000年以來，一共有21位員工在退休前夕突然死於心臟衰竭或癌症，還有兩人因為中毒而陷入昏迷，一人必須洗腎，專家推定，21名死者都是因為重金屬中毒，發病致死。