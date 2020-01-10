　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

團結的台灣才有份量　蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 台灣團結才有份量 蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲蔡英文結束9日赴基隆出席「勇敢自信‧護台同行」基隆市造勢晚會。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數兩天，民主進步黨總統候選人蔡英文結束9日赴基隆出席「勇敢自信‧護台同行」基隆市造勢晚會，與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌、立法委員邱泰源一同出席，最後關頭要為立委候選人1號蔡適應加油打氣，迎接勝利！

蔡英文首先感謝基隆朋友熱情相挺，基隆是台灣頭，台灣要贏，基隆一定要贏，立委也一定要贏！請大家全力支持，總統蔡英文和立委蔡適應都衝出最高票。票衝得越高，我們的改革空間就越大，台灣主權就越安全。最後兩天，相信大家都有信心，也都準備好了，我們一起再拚兩天拚到贏。

蔡英文說，過去四年拚出這麼好的成績，主要原因是民進黨國會過半，而基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。市長林右昌、立委蔡適應是基隆的黃金組合，讓城市建設一一到位，他們用行動告訴大家施政不是只有跑攤，地方建設紮實，國家拚改革，大家都能看到基隆有第一名的立委。

▲ 台灣團結才有份量 蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲ 基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。

蔡英文接著說，這幾天掃街看到很多群眾加油打氣，有人拿手舉牌寫著「蔡英文是台灣隊長」，而隊長需要隊友，蔡適應就是蔡英文最好的隊友，請大家支持他與蔡英文一起再拚四年。

蔡英文說，後天就是投票日，過去一年來威權獨裁的聲音很大，香港的狀況大家都看到，台灣學生在捷運中自由自在通勤，香港警察卻在捷運站逮捕嚮往自由民主的年輕人。有民主真好，但不要視為理所當然，2020年1月11日是守護民主自由的關鍵時刻，不投票就等著被別人決定未來，只能眼睜睜看我們不願意見到的事情在眼前發生。

出席晚會的副總統候選人賴清德表示，從本週開始他與蔡英文總統、陳建仁副總統、卓榮泰主席，四人兵分四路進行全台車隊大掃街，希望透過與民眾相見來爭取支持，進而贏得勝利。他分享車掃過程中，有民眾走向街頭大聲喊加油，也有人高舉手板寫「我是你的蔡」、「請讓我加你的賴」，還有人從家中衝出來、從美容院衝出來，甚至有人頭髮洗一半也要出來喊加油，這款人情令人感到溫馨、感動，而今夜來到基隆，剛好他也有許多親人朋友都在基隆，因此也感受到特別溫暖。

▲ 台灣團結才有份量 蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲ 基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。

立委蔡適應表示，過去三年多來，蔡適應有這個機會擔任立委，面對軍港遷移，過去的基隆立委都說很重要，可是都沒有動作，適應就任後找來港務公司，與林右昌市長密集的透過大小各種協調會，配合小英總統上任後，這三年編列預算，終於將軍港遷移給定案，現在陸續完成中，讓軍事園區更加完整，讓空出來的土地可以成為國際郵輪母港，未來的基隆將是國際的海洋城市！

蔡適應指出，基隆的建設不能停，2018年大家肯定林右昌市長、肯定民進黨在基隆的執政是成功的，「2020年，我們要讓基隆的進步與成功繼續下去，蔡適應加林右昌就是基隆進步的成功方程式。我在中央爭取預算、把資源帶回來基隆，這三年為基隆帶來200億的建設。」

蔡強調，解決了老問題，基隆要再進步、再繁榮。基隆輕軌進入環評細設，一年後就要動工，北基更加緊密串連，「我們要將觀光客帶進基隆、把國際觀光客留在基隆。一年後城際轉運站就要完工，火車站區改頭換面。塞車問題，適應主張要拓寬國道一號、產業帶進更多工作機會，有北五堵研發新鎮，在台船基隆廠的『潛艦零配件園區』帶動上中下游一萬個工作機會，我要推動基隆產業提升更要推產業在基隆札根。」

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
一夜暴跌8°C夏→冬！急凍12°C「時間點出爐」
女星反台獨不遺餘力！弟竟加入民進黨　她氣瘋了
獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光！「談好條件幫落實」
凱道挺韓喊破100萬人！網神邏輯打臉：台北能住1億人？
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翻轉艱困「深藍」大文山！張銘祐喊話支持者：只差你一票

團結的台灣才有份量　蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年

臉書頭像換起來！蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票：讓世界知道台灣人意志

蔡英文沙啞喊話：用選票告訴全世界　台灣不接受一國兩制

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

翻轉艱困「深藍」大文山！張銘祐喊話支持者：只差你一票

團結的台灣才有份量　蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年

臉書頭像換起來！蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

林昶佐造勢湧2萬人　蔡英文：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票：讓世界知道台灣人意志

蔡英文沙啞喊話：用選票告訴全世界　台灣不接受一國兩制

影／「滿身是傷痕但不要緊...」陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣未來

TIME專訪／外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

「很多人都很緊張」　蔡英文喊話支持者：不要低估對手、不要分散力量

前職棒球員控訴生涯遭洋基迫害　嗆基特害怕競爭在背後搞鬼

快訊／脫歐僵局完結！英國下議院三讀通過協議草案　趕上1月底大限

翻轉艱困「深藍」大文山！張銘祐喊話支持者：只差你一票

「老大」布萊恩交易無人買單　不爽小熊刻意延長控制權

2020好運「鼠」不盡！Reebok新春第二彈聯名Tom＆Jerry

快訊／烏克蘭客機墜毀之謎　美官員：相信是伊朗誤射飛彈擊落

當志工助澳洲大火災區　轉頭一看⋯夥伴是「葛萊美超夯女歌手」!

團結的台灣才有份量　蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年

約女同學逛夜市　單男點魚蛋「跟她一樣辣！」…下秒誠實回答惹怒對方

HowHow「帶小抄上台表演」被批不尊重！　親自面對寫負評網友：感謝你

過馬路用餐…他遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍坐斑馬線　店家目擊嚇壞：腳身分離

政治熱門新聞

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

成人網站力挺民進黨：支持蔡英文

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

媽熬夜寫家書　哭了整夜求投韓

趙少康：我是知識藍都挺韓國瑜了

百萬庶民怒吼！韓粉直擊民怨國旗海噴淚

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

韓造勢突破80萬人！網算聚集速度嚇傻

更多熱門

相關新聞

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

2020總統立委大選最後1日，總統蔡英文號召粉絲一起「3:14臉書行動」，透過換臉書頭像，「作伙來做小英的後盾」。

蔡英文挺林昶佐：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

蔡英文挺林昶佐：台灣要進步，別讓國民黨拿到這席

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票

「我一天都沒有偷懶」　蔡英文籲回家投票

蔡英文：告訴全世界　台灣不接受一國兩制

蔡英文：告訴全世界　台灣不接受一國兩制

關鍵字：

2020大選2020基隆市立委蔡適應

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

被謝和弦拋棄！Keanna壓力大到二度流產

Joy承認患體化症！「心理情緒問題」導致生病

吞下「3公分異物」！她8年後腹痛送醫

Ella穿高跟鞋「只用鞋跟點地」還是超穩！網驚：怎麼做到的？

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面