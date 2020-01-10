團結的台灣才有份量　蔡英文：請大家「三張選票顧台灣」繼續為大家拚四年

▲蔡英文結束9日赴基隆出席「勇敢自信‧護台同行」基隆市造勢晚會。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數兩天，民主進步黨總統候選人蔡英文結束9日赴基隆出席「勇敢自信‧護台同行」基隆市造勢晚會，與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁、基隆市長林右昌、立法委員邱泰源一同出席，最後關頭要為立委候選人1號蔡適應加油打氣，迎接勝利！

蔡英文首先感謝基隆朋友熱情相挺，基隆是台灣頭，台灣要贏，基隆一定要贏，立委也一定要贏！請大家全力支持，總統蔡英文和立委蔡適應都衝出最高票。票衝得越高，我們的改革空間就越大，台灣主權就越安全。最後兩天，相信大家都有信心，也都準備好了，我們一起再拚兩天拚到贏。

蔡英文說，過去四年拚出這麼好的成績，主要原因是民進黨國會過半，而基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。市長林右昌、立委蔡適應是基隆的黃金組合，讓城市建設一一到位，他們用行動告訴大家施政不是只有跑攤，地方建設紮實，國家拚改革，大家都能看到基隆有第一名的立委。

▲ 基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。

蔡英文接著說，這幾天掃街看到很多群眾加油打氣，有人拿手舉牌寫著「蔡英文是台灣隊長」，而隊長需要隊友，蔡適應就是蔡英文最好的隊友，請大家支持他與蔡英文一起再拚四年。

蔡英文說，後天就是投票日，過去一年來威權獨裁的聲音很大，香港的狀況大家都看到，台灣學生在捷運中自由自在通勤，香港警察卻在捷運站逮捕嚮往自由民主的年輕人。有民主真好，但不要視為理所當然，2020年1月11日是守護民主自由的關鍵時刻，不投票就等著被別人決定未來，只能眼睜睜看我們不願意見到的事情在眼前發生。

出席晚會的副總統候選人賴清德表示，從本週開始他與蔡英文總統、陳建仁副總統、卓榮泰主席，四人兵分四路進行全台車隊大掃街，希望透過與民眾相見來爭取支持，進而贏得勝利。他分享車掃過程中，有民眾走向街頭大聲喊加油，也有人高舉手板寫「我是你的蔡」、「請讓我加你的賴」，還有人從家中衝出來、從美容院衝出來，甚至有人頭髮洗一半也要出來喊加油，這款人情令人感到溫馨、感動，而今夜來到基隆，剛好他也有許多親人朋友都在基隆，因此也感受到特別溫暖。

▲ 基隆蔡適應的表現真正第一，新港遷移、輕軌建設、快捷公車等成績十分亮眼。

立委蔡適應表示，過去三年多來，蔡適應有這個機會擔任立委，面對軍港遷移，過去的基隆立委都說很重要，可是都沒有動作，適應就任後找來港務公司，與林右昌市長密集的透過大小各種協調會，配合小英總統上任後，這三年編列預算，終於將軍港遷移給定案，現在陸續完成中，讓軍事園區更加完整，讓空出來的土地可以成為國際郵輪母港，未來的基隆將是國際的海洋城市！

蔡適應指出，基隆的建設不能停，2018年大家肯定林右昌市長、肯定民進黨在基隆的執政是成功的，「2020年，我們要讓基隆的進步與成功繼續下去，蔡適應加林右昌就是基隆進步的成功方程式。我在中央爭取預算、把資源帶回來基隆，這三年為基隆帶來200億的建設。」

蔡強調，解決了老問題，基隆要再進步、再繁榮。基隆輕軌進入環評細設，一年後就要動工，北基更加緊密串連，「我們要將觀光客帶進基隆、把國際觀光客留在基隆。一年後城際轉運站就要完工，火車站區改頭換面。塞車問題，適應主張要拓寬國道一號、產業帶進更多工作機會，有北五堵研發新鎮，在台船基隆廠的『潛艦零配件園區』帶動上中下游一萬個工作機會，我要推動基隆產業提升更要推產業在基隆札根。」

「時間對我們來說完全沒用！」