試管7次懷雙胞！師父直言「上輩子是乞丐」手被砍斷　醫傻眼：真沒手

▲母親捐了錢消災，但女嬰的手掌仍沒有長出。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／周刊王

現代人較晚婚，等到想要懷孕生子時卻發現已生不出來，只好靠人工受孕、試管嬰兒。一名高齡母親做了7次試管，終於懷上一對雙胞胎，後來產檢時發現其中一名女嬰左手掌似乎沒有發育好，求神拜佛後才從師父口中得知孩子的上輩子，因此捐了百萬，但結果仍讓她非常失望。

婦產科醫師楊維真在《醫師好辣》節目中透露，曾遇過一名高齡產婦做了7次試管終於成功懷上雙胞胎，但因為她年紀較大又懷雙胞胎，加上身材豐腴，因此在初期超音波檢查時，容易有死角；有觀察到其中一名寶寶左手掌因子宮壁沾黏，導致幾乎沒看到，後來叮囑孕婦20週後再回來回診追蹤。

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一段時間過去，孕婦回診向醫生轉述，因為擔心孩子的狀況，因此有回到當初求子的廟請神明幫忙，讓小孩平安健康，結果自己什麼都沒向廟裡的師父透露，沒想到對方竟直言，小孩子前世是乞丐，偷了流氓的錢導致左手掌被砍斷，讓她聽了嘖嘖稱奇。

為了幫孩子化解災難，孕婦捐了百萬給宮廟。楊維真表示，不過之後進行高層次超音波追蹤，小孩的前手掌還是沒有發育出來；她解釋，這是子宮腔裡罕見的沾黏，因為雙胞胎位置很擠，很難發育出來。雖然自己學科學的，但聽到孕婦轉述的話，「還是有一點玄。」

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