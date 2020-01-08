中國回應伊朗轟炸美軍基地：情勢惡化「不符合任一方利益」

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗8日轟炸美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al-Asad airbase），號稱造成美軍80人死亡，200人受傷。對此中國外交部發言人耿爽在例行記者會上也對此表態，中東情勢惡化不符合任何一方利益，呼籲相關各方克制情勢降溫。

媒體提問指出，伊朗外長發推特稱，伊朗根據《聯合國憲章》第51條採取並結束了針對美基地的對等自衛措施，伊朗不尋求局勢升級或戰爭，但將保衛自己免受任何侵略，中方對此有何評論？

耿爽回應表示，當前中東地區形勢複雜敏感，中方一直高度關注相關事態的發展「我們呼籲有關方面保持克制」，中方一貫主張有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾分歧，共同維護地區和平穩定，「我們多次說過，中東地區的形勢進一步惡化，不符合任何一方的利益」，

耿爽強調，確保該地區的和平穩定，對全世界都至關重要，中方將繼續密切關注形勢的發展，同有關各方保持密切溝通，為推動局勢盡快實現降溫，妥善應對當前局勢發展發揮負責任的作用。

▲中國外交部發言人耿爽，回應伊朗轟炸美軍基地。（圖／翻攝自中國外交部）



媒體提問指出，對於伊朗稱空襲美軍基地係自衛，中方有何評論？

耿爽回應，對於當前事態，中方感到憂慮，「我們一貫主張有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此間的矛盾分歧，共同維護中東海灣地區的和平與穩定」。

媒體提問指出，考慮到中東軍事活動增加，中方是否會禁止民用飛機飛越伊朗、伊拉克空域？

耿爽表示，中國民航主管部門正密切關注地區航空安全形勢，具體情況可以向他們詢問，中方對當前中東局勢感到擔憂，希望地區局勢盡快降溫，這符合國際社會的共同利益。

伊朗因為美軍在巴格達國際機場發動空襲炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），因此舉國悲憤誓言對美國進行報復，在當地時間8日凌晨轟炸美軍基地，伊朗官方雖然號稱造成美軍80人死亡，但是美國方面尚未傳出有人員死傷的消息。

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