　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚悚預言第三次世界大戰！川普賭上政治生命擊斃蘇雷曼尼　專家曝關鍵：尾巴搖狗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲一架烏克蘭客機從伊朗起飛後不久墜毀在德黑蘭附近，機上176人全數罹難，目前仍不知是否與伊朗發射飛彈有關。

圖文／鏡週刊

伊朗今（8）日對伊拉克兩座有美軍駐守的基地發射了超過12枚地對地飛彈，稱「慘烈的報復」剛剛展開，引發美伊恐將開戰的疑慮。

事實上，在美國總統川普3日下令以無人機狙殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，幾小時之內，推特上立即出現「第三次世界大戰」的驚悚預言；社群媒體上另一個聲量很大的說法，則是「尾巴搖狗（Wag the Dog）」，暗指川普是為了轉移國內對彈劾案的注意力，才做出這個風險極大的決定。

▲一架烏克蘭客機從伊朗起飛後不久墜毀。

常有人說，關於川普最可以被預測的一點，就是他的不可預測性。

川普振振有詞，說蘇雷曼尼正在研擬「邪惡」計畫，準備攻擊美國在伊拉克與該區的外交官與軍方，「在我的領導下，我們對於傷害或試圖傷害任何一位美國人的恐怖份子決不寬貸。我們會找到你，消滅你。」

《衛報》報導，暗殺蘇雷曼尼可能是川普任內最重大的決定，可以想見，他競選連任的文宣，肯定會把自己塑造成決斷力滿分的三軍統帥，但美國經過這三年相對繁榮，海外局勢也相對平和的時期，如今川普突然來這麼一招，似乎是以自己的政治生命為賭注，孤注一擲。

畢竟，他上回競選時，主要政見之一便是結束美國捲入的無止盡戰事，如今，暗殺行動卻儼然將美國推向與伊朗開戰之路，以往早有例可循，一旦陣亡將士遺體返抵美國國門，選民會用選票懲罰開戰的總統。

曾在伊拉克戰場上與蘇雷曼尼周旋的美國將領，指他是「大屠殺的劊子手」，但在伊朗國內，他卻極受尊崇愛戴，負責該國整個中東的軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼甚至稱他是「活生生的烈士」。

他在伊拉克遭擊殺的消息一傳開，西方世界連第三次世界大戰的說法也出現了，政治分析家說，這太過危言聳聽，首先，世界大戰要成為事實，至少可能需要俄羅斯和中國加入戰局，但這兩國在這起事件中並未擔當任何角色。

▲▼ 美國眾議院通過總統川普「濫用職權」及「妨礙國會調查」2項彈劾條款。（圖／路透）

▲有人說，關於川普最可以被預測的一點，就是他的不可預測性。（圖／路透）

除了第三次世界大戰，Google趨勢也出現另一個廣為美國人搜索的關鍵詞：「尾巴搖狗」，這也是1997年一部黑色喜劇《桃色風雲搖擺狗》，故事描述某位總統為了掩飾醜聞，刻意散播海外衝突的消息，巧的是，當年這部電影上演前幾天，柯林頓總統正好陷入與白宮實習生的性醜聞，醜聞越演越烈之際，美國也碰巧對伊拉克發射飛彈，爾後，柯林頓因偽證與妨礙司法，而遭到參議院彈劾。

事實上，就在蘇雷曼尼身亡的頭條消息出來前不久，美國國內有另一則與川普彈劾案有關的訊息，內容是一封電郵，證實川普和扣住已經由國會核准的對烏克蘭軍援有直接關係， 川普政府扣住這筆經費，與他2016年要求烏克蘭協助調查拜登有關。目前，這是川普遭到眾議院彈劾的一個核心。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）之死。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普（Donald Trump）的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）之死。（圖／達志影像／美聯社）

CNN的世界事務專欄作家Frida Ghitis表示，「無論川普在中東的最新行動得到讚美或譴責，都不應該減損這枚剛在美國司法界引爆的炸彈威力，這是有關他在烏克蘭行動的最新證據。 」

Ghitis 說，「如果川普可以提出合理解釋，有力的辯護，他一定會照辦，但他卻沒有，我們知道得越多，他就顯得越有嫌疑，這也是他屢屢阻撓釋出任何消息，或者刪除法院要求公布的文件中關鍵要點的原因。」

目前川普的彈劾案正暫時擱置，等待眾院議長裴洛西決定何時把彈劾的條款送至參議院。

無論川普暗殺蘇雷曼尼的真正意圖為何，政治分析家說，目前關鍵問題在於，到底他的伊朗政策是什麼？殲滅了手上沾有許多美國人鮮血的蘇雷曼尼，然後呢？

卡內基國際和平基金會研究員Aaron David Miller指出，川普「彷彿是現代格利佛，遊走在中東地區，雙手同時被一些小國（其利益並非美國主要利益），和美國對於中東的幻想捆住，他自己則相信他可以迫使伊朗照他的意思行動」。

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

更多鏡週刊新聞

伊朗放話不遵守核協定　川普重申：不容伊朗取得核武
【川普彈劾案】女議長的政治豪賭 川普總統任期已徹底質變
【川普死對頭（上）】「像鯊魚般工於心計」－－美國政壇最有權勢女性裴洛西

 

ET快訊
越晚越冷！「2地區」急凍11°C　冷空氣最強時刻到
熱戀5個月就領證！正妹博士婚後發現「老公是Gay」心碎跳樓身
等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪176條命

7-11「超創新徵才海報」瘋傳！　10萬網友讚嘆：平面設計的先驅...

驚悚預言第三次世界大戰！川普賭上政治生命擊斃蘇雷曼尼　專家曝關鍵：尾巴搖狗

日本超商徵才廣告直接放老闆「聊天記錄」　0成本吸10萬人點讚

斬首9歲姪子！他出獄再拎12歲妹「獻祭女神」　無頭屍慘被棄樹叢

「賞了美國一記耳光！」　伊朗最高領袖：空襲美軍基地成功

空難後4小時…烏克蘭客機墜毀「現場慘況畫面」曝光　176人罹難衣物散滿地

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪176條命

7-11「超創新徵才海報」瘋傳！　10萬網友讚嘆：平面設計的先驅...

驚悚預言第三次世界大戰！川普賭上政治生命擊斃蘇雷曼尼　專家曝關鍵：尾巴搖狗

日本超商徵才廣告直接放老闆「聊天記錄」　0成本吸10萬人點讚

斬首9歲姪子！他出獄再拎12歲妹「獻祭女神」　無頭屍慘被棄樹叢

「賞了美國一記耳光！」　伊朗最高領袖：空襲美軍基地成功

空難後4小時…烏克蘭客機墜毀「現場慘況畫面」曝光　176人罹難衣物散滿地

回應中國是否干預大選　美官員：台灣人有意識到外力干預可能

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

中國U23男足首戰碰南韓　教練以「踩獎盃」事件激勵士氣

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

創見偏鄉棒球種子計畫　余謙、陳柏毓花蓮太巴塱夢想扎根

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

JHBL／第一長人蕭豫玟　七賢禁區希望

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

反同候選人「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒：打壓孩子騙選票

搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

最懂玩的比薩店！必勝客推2020最貴氣比薩　大透抽+北海道牛奶起司塊再灑金箔

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　畫面曝光

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」國際局勢陷動盪

白宮：川普密切關注伊朗攻擊情形

川普美國8日上午發聲明

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

CNN：川普可能發表全國談話

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

印度性侵殺殺案　4犯人2周後絞死

更多熱門

相關新聞

印度性侵殺殺案　4犯人2周後絞死

印度性侵殺殺案　4犯人2周後絞死

轟動印度社會的2012年公車姦殺案，當時引發民眾大規模上街抗議及各國譴責，受害者家屬終於在等了7年後得到一個公道正義，新德里法院昨（7日）駁回4名犯人的上訴，簽署處死令，宣判於22日上午將4人絞死。

爆陳妍希「和陳曉吵到分居」近況曝光！

爆陳妍希「和陳曉吵到分居」近況曝光！

目前地球上哪個國家擁有最多「核彈頭」？

目前地球上哪個國家擁有最多「核彈頭」？

民眾錄下伊朗空襲美軍基地影片曝光

民眾錄下伊朗空襲美軍基地影片曝光

專家：川普不會讓高油價維持太久

專家：川普不會讓高油價維持太久

關鍵字：

鏡週刊川普

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面