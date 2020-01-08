驚悚預言第三次世界大戰！川普賭上政治生命擊斃蘇雷曼尼　專家曝關鍵：尾巴搖狗





▲一架烏克蘭客機從伊朗起飛後不久墜毀在德黑蘭附近，機上176人全數罹難，目前仍不知是否與伊朗發射飛彈有關。

圖文／鏡週刊

伊朗今（8）日對伊拉克兩座有美軍駐守的基地發射了超過12枚地對地飛彈，稱「慘烈的報復」剛剛展開，引發美伊恐將開戰的疑慮。

事實上，在美國總統川普3日下令以無人機狙殺伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，幾小時之內，推特上立即出現「第三次世界大戰」的驚悚預言；社群媒體上另一個聲量很大的說法，則是「尾巴搖狗（Wag the Dog）」，暗指川普是為了轉移國內對彈劾案的注意力，才做出這個風險極大的決定。

أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 2020年1月8日

▲一架烏克蘭客機從伊朗起飛後不久墜毀。

常有人說，關於川普最可以被預測的一點，就是他的不可預測性。

川普振振有詞，說蘇雷曼尼正在研擬「邪惡」計畫，準備攻擊美國在伊拉克與該區的外交官與軍方，「在我的領導下，我們對於傷害或試圖傷害任何一位美國人的恐怖份子決不寬貸。我們會找到你，消滅你。」

《衛報》報導，暗殺蘇雷曼尼可能是川普任內最重大的決定，可以想見，他競選連任的文宣，肯定會把自己塑造成決斷力滿分的三軍統帥，但美國經過這三年相對繁榮，海外局勢也相對平和的時期，如今川普突然來這麼一招，似乎是以自己的政治生命為賭注，孤注一擲。

畢竟，他上回競選時，主要政見之一便是結束美國捲入的無止盡戰事，如今，暗殺行動卻儼然將美國推向與伊朗開戰之路，以往早有例可循，一旦陣亡將士遺體返抵美國國門，選民會用選票懲罰開戰的總統。

曾在伊拉克戰場上與蘇雷曼尼周旋的美國將領，指他是「大屠殺的劊子手」，但在伊朗國內，他卻極受尊崇愛戴，負責該國整個中東的軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼甚至稱他是「活生生的烈士」。

他在伊拉克遭擊殺的消息一傳開，西方世界連第三次世界大戰的說法也出現了，政治分析家說，這太過危言聳聽，首先，世界大戰要成為事實，至少可能需要俄羅斯和中國加入戰局，但這兩國在這起事件中並未擔當任何角色。

▲有人說，關於川普最可以被預測的一點，就是他的不可預測性。（圖／路透）

除了第三次世界大戰，Google趨勢也出現另一個廣為美國人搜索的關鍵詞：「尾巴搖狗」，這也是1997年一部黑色喜劇《桃色風雲搖擺狗》，故事描述某位總統為了掩飾醜聞，刻意散播海外衝突的消息，巧的是，當年這部電影上演前幾天，柯林頓總統正好陷入與白宮實習生的性醜聞，醜聞越演越烈之際，美國也碰巧對伊拉克發射飛彈，爾後，柯林頓因偽證與妨礙司法，而遭到參議院彈劾。

事實上，就在蘇雷曼尼身亡的頭條消息出來前不久，美國國內有另一則與川普彈劾案有關的訊息，內容是一封電郵，證實川普和扣住已經由國會核准的對烏克蘭軍援有直接關係， 川普政府扣住這筆經費，與他2016年要求烏克蘭協助調查拜登有關。目前，這是川普遭到眾議院彈劾的一個核心。

▲川普（Donald Trump）的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）之死。（圖／達志影像／美聯社）

CNN的世界事務專欄作家Frida Ghitis表示，「無論川普在中東的最新行動得到讚美或譴責，都不應該減損這枚剛在美國司法界引爆的炸彈威力，這是有關他在烏克蘭行動的最新證據。 」

Ghitis 說，「如果川普可以提出合理解釋，有力的辯護，他一定會照辦，但他卻沒有，我們知道得越多，他就顯得越有嫌疑，這也是他屢屢阻撓釋出任何消息，或者刪除法院要求公布的文件中關鍵要點的原因。」

目前川普的彈劾案正暫時擱置，等待眾院議長裴洛西決定何時把彈劾的條款送至參議院。

無論川普暗殺蘇雷曼尼的真正意圖為何，政治分析家說，目前關鍵問題在於，到底他的伊朗政策是什麼？殲滅了手上沾有許多美國人鮮血的蘇雷曼尼，然後呢？

卡內基國際和平基金會研究員Aaron David Miller指出，川普「彷彿是現代格利佛，遊走在中東地區，雙手同時被一些小國（其利益並非美國主要利益），和美國對於中東的幻想捆住，他自己則相信他可以迫使伊朗照他的意思行動」。

▲美軍第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

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