等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死

▲公車姦殺案4名惡徒，歷經7年訴訟後終於要在本月22日伏法。（翻自news.sky.com）

圖文／鏡週刊

轟動印度社會的2012年公車姦殺案，當時引發民眾大規模上街抗議及各國譴責，受害者家屬終於在等了7年後得到一個公道正義，新德里法院昨（7日）駁回4名犯人的上訴，簽署處死令，宣判於22日上午將4人絞死。

這起公車姦殺案件發生於2012年12月中旬，當時一名23歲醫學院物理治療系女大生辛格潘迪（Jyoti Singh Pandey），晚間和男性友人看完電影準備返家時，在新德里搭上一輛公車，卻沒想到遇上6名惡徒，辛格的男性友人試圖阻止卻遭圍毆並被擊昏，而辛格則被6人拖到公車後排性侵，事後還將2名受害者從行進中的公車上拋飛，辛格潘迪則是傷重不治身亡。

此案引發大批示威者多日在印度各大城市抗議，要求政府重視女性安全和性侵問題。印度警方迅速逮捕6名惡徒，其中公車司機在獄中上吊身亡，而1人因當時尚未成年被判感化3年，逃過死刑制裁；另外4名全被判處死刑，上月最高法院駁回最後一份免死上訴，於7日宣布執行死刑日期，訂於22日上午7時處以絞刑。

▲印度發生公車姦殺案後，在印度門的抗議者要求政府採取行動。（翻自維基百科，ramesh_lalwani）



辛格的母親拉妮（Asha Rani）得知此事後，直呼「對我女兒來說這是重要的一天，她終於得到司法正義。」而辛格的父親巴卓納斯（Badrinath Singh）也激動地說：「這雖然是一場長期司法戰役，但最終有好的結果，我們都非常高興。」

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