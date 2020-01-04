超狂女子監獄「1年上百人懷孕」！獄警揭真相：有助於女囚犯洗心革面

▲巴西一所女子監獄每年都有上百人懷孕。示意圖，非新聞中的監獄。（圖／wikipedia）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴西一間神祕女子監獄「Talavera Bruce」，每年都有上百位女囚犯懷孕，會有這麼多女囚犯成為母親，就有獄警曝光真相。

綜合外媒報導，比起一般的監獄，Talavera Bruce風氣較自由開放，一名獄警表示，因為監獄有個規定，女囚犯服刑期間可以與男友、丈夫見面，且在特殊條件下，監獄許可他們可以居住下來，最久可以住上好幾個月。Talavera Bruce也支持女性們體驗母親生活，在監獄中懷孕生子是可以的，他們認為這樣可以有助於女囚犯洗心革面、重返社會，當孩子生下時將由另一半帶回家撫養。

除此之外，Talavera Bruce每天都會安排課程給囚犯上課，課程包含心理學、美容課程和化妝教學等等。每年還會舉辦選美比賽，規模甚至逼近世界小姐選美比賽，吸引外界關注。監獄表示，「舉辦比賽是為了讓囚犯獲得自信心，促進彼此間的交流，是一種讓女性重新參與社交活動的一種方式。」

▲「Talavera Bruce」監獄每年還會舉辦選美大賽，規模堪比世界小姐選美比賽。（圖／達志影像／美聯社）

選美比賽內容包含服裝表演、化妝和髮型測試，Talavera Bruce典獄長在2019年的選美比賽上表示，「今年的比賽規模超出我們的預期，總共有60位參賽者參加，這是一場美麗的聚會。」獲選前三名的囚犯還有禮物可以拿，其中一個獎品是電風扇，對於在牢中的囚犯非常實用，可以趕走擾人的蚊蟲。