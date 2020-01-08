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兩岸新媒體創業大賽落幕　12項目入圍總決賽

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▲▼ 兩岸新媒體創業大賽。（圖／東南網）

▲大賽現場。（圖／東南網，下同）

記者蔡儀潔／廈門報導

「2019海峽兩岸新媒體創業大賽」頒獎儀式近日在福州馬尾陽光學院舉辦，《卡通朱子城市IP文創項目》獲最具傳播力新媒體內容獎；《二次元營銷策劃》獲最具競爭力新媒體營銷獎；《甜多納英語繪本館及DS甜多納英語》獲最具創新力新媒體應用獎。

兩岸新媒體創業大賽自去年10月啟動報名後，有近百個項目參加，經過三場分賽事角逐，共12個項目入圍總決賽。最終，《喜馬拉雅大咖音視頻節目》獲得了最具傳播力新媒體內容入圍獎；《小芒同學電音派對》獲得最具競爭力新媒體營銷入圍獎；《言茶社文化宣傳交流平台》獲得了最具創新力新媒體應用入圍獎。

▲▼ 兩岸新媒體創業大賽。（圖／東南網）

▲組委會與福州馬尾基金小鎮發展有限公司舉行戰略簽約。

福建省委宣傳部副部長劉志堅在現場致詞稱，從參賽情況看，今年的比賽有3個特點，一是參與團隊更多，吸引近百個海峽兩岸新媒體創業項目報名參賽，其中台灣參賽團體有20多個，有2個台灣項目進入了決賽；二是參賽項目緊跟新媒體時代發展趨勢，集聚了項目、資本、技術、人才、場所等各方面的力量和優勢資源；三是參賽項目更加成熟和進步。

劉志堅接著表示，在新應用、新內容、新營銷的主題背景下，一些參賽項目在選擇策劃落地方面有一些基礎，具備商業化、產業化前提，希望下一步要加大對優質創業項目服務、孵化、跟蹤和培育力度，推動創新項目加快實際應用和產業化發展，確保賽事成果轉化為一些具體的成效。

在頒獎典禮上，賽事組委會還發佈了《海峽兩岸新媒體觀察2019》。該報告指出，近年以自媒體為核心的網紅商業，在台灣有了較大發展，從商業形態上與傳統的媒體經濟類似，將注意力和影響力兌現為經濟收益；台灣網紅呈現出四大趨勢，分別是內容趨向優質、與電商結合更加緊密、網紅與傳統名人界限模糊以及微網紅興起。

據悉，2019海峽兩岸新媒體創業大賽是福建省服務新媒體創業者的一項品牌盛事，由省委宣傳部、省政府台港澳辦指導，福建日報社主辦。自2015年以來，海峽兩岸新媒體創業大賽每年舉辦一次，累計吸引了海峽兩岸千餘個創業團隊及創業者參加。

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