澳洲打工追同鄉：我養妳！台南妹收錢「就掉進水裡」　他被說成工具人告了

▲小風說，和對方在澳洲第二次見面後，發現小花言談明顯不同。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名男子小風（化名）在澳洲留學打工，在LINE群組認識在澳洲另一地打工的同鄉小花（化名），並展開追求見了兩次面，匯給對方約4.8萬元，「我養妳…我給妳我全部的錢」；沒想到小花說「你匯給我，我就不會還你…就是掉進水裡…我不會再跟你出去。」後來他反悔僅討回2萬元，因此提告，但被法官駁回。

判決指出，小風指控，2018年在LINE聊天發現和小花同為台南人，且母校還一樣，在異地結識有熟悉話題，彼此好感漸增，多次表達愛意，雖曾被對方以「女大男小」、遠距離質疑他的心意，但他不放棄追求。

小風控訴，小花未明確拒絕，且言談間屢屢與他談及，希望能有最簡單的婚禮、最簡單的婚紗照，先把身體養好再生，要生小孩感覺要養生半年左右再懷孕；她在他談及回台灣工作規劃時說，「我總要知道我要跟什麼樣的人在一起啊，不然我怎麼對得起我爸媽」、「不太想跟長輩住、覺得有壓力」、「我前幾天還跟我爸爸講到你，問他小5歲可不可以，同姓可不可以」、「而且，就算他們有意見，我也想好要怎麼說服他們了。」

▼小風勇敢追愛，最後卻對簿公堂。（示意圖／取自PAKUTASO免費圖庫）

小風說，他認為小花是人生計劃的對象，對雙方未來關係有所期盼，兩人2018年9月在澳洲首次見面後，仍以LINE維繫感情；同年10月，她以他未及時回應其感受，向他索款5000元，他亦曾應對方要求，贈與3000元包包。

小風表示，同年11月兩人第二次見面後，發現小花言談明顯不同，他找友人傾訴，被告知「你被當成工具人」，對方是騙錢的女生；她知道後揚言封鎖LINE，經他解釋後反覆表示，「你要給我500，為什麼不給我50000，萬一我在墨爾本待不下去，不能工作怎麼會有錢生活？」

小風擔心小花，因此在8天內分別匯了一共4萬8875元，他說，表達盡所能照顧及願意陪伴對方一輩子之意；結果對方回覆「給錢就可以了」、「以後不會再回應」、「匯了就不會還了」、「就是掉進水裡」、「我不會再跟你出去」。他因此索討，但對方僅還2萬元，還剩下2萬8875元未還，因此提告請求她還剩下的錢。

▼小風表示，友人說他被當成工具人。（示意圖／取自PAKUTASO免費圖庫）

但小花認為，她已允受小風的主動匯款，雙方就贈與互相表示意思一致，贈與契約已成立，她非無法律上的原因而受利益，導致對方受損害，不成立不當得利。

對此，台南高分院法官勘驗雙方對話，只見小花說「如果你要給我錢，我當然開心，不過你應該不想幫別人養老婆吧」；小風回「我養妳」、「我給妳我全部的錢」；小花說「你匯給我，我就不會還你」、「就這樣」、「我說了」「就是掉進水裡」、「我不會再跟你出去」；小風回：「嗯我知道」、「掉進水裡沒關係」、「我可以做一輩子」、「我會好好活著」、「不然沒能力賺給妳。」

法官認為，從對話中可知，小風為追求小花而主動匯款；小花以「就是掉進水裡」回覆，應是表示雖接受他的金錢餽贈，但仍無法接受他的感情之意，是她既他贈與之意表示已予允受，堪信雙方間的贈與契約已成立。

法官表示，小花基於雙方之間的贈與契約，而受領小風給的匯款，其受領自有法律上的原因，不構成不當得利，因此駁回小風的上訴。全案判決確定，不得上訴。

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