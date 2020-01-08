陳水扁再度北上「3問馬英九」：公款私用卻無罪「不覺得丟臉嗎？」

記者張乃文／台北報導

前總統陳水扁日前前往北檢提告前總統馬英九，而8日再度北上參加一邊一國行動黨記者會。他表示，特別選在十全十美的10點10分來舉行，而他在記者會前先拍了一部影片對馬英九提出3個問題。他批評，馬英九過去的國務機要費，公款私用卻被判無罪「不覺得丟臉嗎？」

陳水扁8日北上參加一邊一國行動黨所舉辦的「3問馬英九」記者會，他在記者會開始前特別拍了一部影片對馬英九提出3個問題。「第一個問題是，有關過去富邦金合併台北銀行是誰做的決定？」陳水扁表示，他當台北市長時，台北銀行是全台灣公營銀行最賺錢的，但居然會被小間的富邦金合併？這是誰做的決定？他說，他去調出最後一次臨時董事會的會議紀錄，台北銀行的常務董事就是時任財政局局長的李述德。

陳水扁提到，當時在會議中有很多人對於台北銀行被富邦金合併一事有不同意見，但卻在李述德講完後就沒人敢反對。因為李述德說，這就是「政治決定」，陳水扁質問「是誰的政治決定？馬英九你敢說不是你嗎？」

陳水扁第2個問題問到「馬英九的特別費，公款私用為什麼沒事？」他批評，馬英九把公款用來繳家裡的水電費、瓦斯費，還拿給姊姊2、3百萬，甚至是女兒在美國的刷卡消費，「這樣沒事？公款私用還沒事？」他表示，自己「公款公用」，用在機密外交還倒貼3千多萬，卻被判無期徒刑，公款私用的馬英九卻被判無罪，「馬英九不覺得丟臉嗎？這種雙重標準卻來辦我，公平嗎？」

最後，陳水扁再度提問，關於319槍擊案「馬英九為什麼要扮白臉和資深媒體人陳文茜搭配？」他指出，馬英九和陳文茜一個扮白臉、一個扮黑臉，一起演戲，還說說319槍擊案是他自導自演的，「你說的或陳文茜說的卻都不用負責嗎？這就是共犯」。

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