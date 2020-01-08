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伊拉克總理證實「收到美軍2封撤離信」　PO官方正式文件：訊息非常清楚

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▲▼伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）宣布辭職。（圖／路透社）

▲伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）證實收到美軍來函，內容和方式難簡單以「寄錯草稿」稱之。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdel Mahdi）周二（7日）證實，伊方的確有收到美軍寄來的撤離信，內容詳細描述美軍會如何離開伊拉克，「表達的訊息非常清楚」。此一說法狠狠打臉前一天美國國防部長、參謀長聯席會議主席的「寄錯草稿說」。

綜合外電報導，邁赫迪7日在全國性電視演說上證實，當地時間6日晚間8點時，的確收到美軍寄來的撤離信件「翻譯版本」。邁赫迪指出，收到的信件中，有英文版本和阿拉伯文譯版，其中翻譯有部分錯誤，所以他的辦公室寄信回去要求美軍重寄正確譯版，而美軍還在更正後寄了正確版本。

▲▼伊拉克總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）。（圖／路透）

▲邁赫迪（Adil Abdul-Mahdi）日前依國會決定，嚴正要求美軍撤離伊拉克。（圖／路透）

「這是一封非常正式的官方信函」，邁赫迪說，「這不可能是一張偶然從列印機掉出來，或是意外寄到我們手上的信。」也有在用推特的邁赫迪，上傳了2張照片，分別為美軍原文版與阿拉伯譯文版，並刻意把打卡地標設在華盛頓特區。

《法新社》（AFP）收到一式2份撤離信影本，證實確其英文、阿拉伯文版本皆屬於正式的官方文件。陸戰隊指揮官希利少將（William Seely）透過信件通知伊拉克政府，美軍正在準備離開伊拉克，並寫道以美國為首的軍事聯盟「會在接下來的數天和數周內重新部署，以準備接下來的行動。」

▲▼國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）6日上陣救火，現在看來火更旺。（圖／達志影像／美聯社）

信中指出，為了執行這項命令，「聯盟部隊請求採取數項措施，確保撤離伊拉克的行動式在安全且有效率的狀態下進行。」當中也寫道，會有很多架直升機在巴格達美國大使管的綠區（Green Zone）上空盤旋，以密集空運的方式撤離部隊和人員。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）和參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley），6日面對記者時不斷強調，美國政府並無任何撤離伊拉克的考慮，而寄出的信只是「粗糙草擬的稿件」，純粹只是寄錯信；然而美軍官方文件中，並不會在草擬稿件時，事先進行翻譯。同時，法新社指出，巴格達上空自6日開始，已有多架直升機低飛過城市，7日也是同樣情況。

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