傳奇酒廠威士忌將成絕響　酒迷行家機場瘋搶

▲Caperdonich 蒸餾廠已不復存在，售完即絕版，珍貴稀少的威士忌將成絕響。 Caperdonich 系列分為泥煤風味與無泥煤風味，可一不可再的絕釀，送禮更體面。 （圖／保樂力加提供，下同）



消費中心／綜合報導

台灣的威士忌市場一向穩定，酒饕們於威士忌的風味、口感上自有堅持，各品牌都有大票追隨者，藏酒的喜好也能反映出一個人的性格，收藏威士忌，除了偏好的口味之外，酒款的稀有性也成為行家搶收指標，近期威士忌市場上出現一系列神秘酒款－「秘密斯貝塞（Secret Speyside）」，該系列的15款單一麥芽威士忌分別來自神秘隱世的Longmorn蒸餾廠，以及不復存在的Caperdonich蒸餾廠，售完即絕版的珍稀佳釀風靡威士忌圈，行家們亦爭相搶收，歲末年終之際，該系列威士忌也成為行家們送禮的高端首選。

▲Longmorn蒸餾廠被譽為「蘇格蘭最神秘蒸餾廠」，品質卓越，獲威士忌圈內人士大力推崇。



▲Caperdonich蒸餾廠於2011年拆除，現存的威士忌更顯珍貴。

Longmorn蒸餾廠及Caperdonich蒸餾廠的威士忌在市場上罕見卻享譽盛名，神龍見首不見尾的秘密，源自於堅持承襲傳統的百年釀造工藝，品酩過的威士忌迷無不讚譽有加、對其深沉底蘊念念不忘。被譽為「蘇格蘭最神秘蒸餾廠」的Longmorn建於1894年，創辦人John Duff一心欲打造極致威士忌，甚至在蒸餾廠前興建火車站，以便引進最新鮮的原物料，Longmorn卓越的品質、出色的工藝與勇於創新的精神，常是蒸餾師、調酒師除自家產品外最推崇的酒款，被譽為「蒸餾師第二首選」；位於斯佩河畔的Caperdonich建於1898年，Caperdonich意 指「神秘之井」，在蒸餾完最後一批單一純麥威士忌後便停止運作，並於2011年拆除，消失的酒廠，可一不可再，現存威士忌對於品酒愛好者而言彌足珍貴。

▲Longmorn系列包括18年（48度）、23年（48度）、原桶強度25年等酒款。



知名蘇格蘭威士忌品牌Chivas Brothers推出的「秘密斯貝塞（Secret Speyside）」系列，從名字就能看出玄機，珍貴與神秘之處，除了精選18年～30年的威士忌，蒸餾廠的高品質製程與深藏於百年傳統身後的故事皆是威士忌界少有。Longmorn系列包括18年（48度）、23年（48度）、原桶強度25年等酒款，均蘊含強烈豐富的軟香太妃糖風味，18年入口滑順甜潤、帶有甜美優雅的果香香氣、尾韻留有一絲橡木堅果風味，23年酒香撩人、帶有乳香巧克力及柑橘風味、 入口充滿梨子香氣、餘韻帶有溫暖收斂的辛香料氣味，25年果香氣味豐富、帶有葡萄乾及肉桂香、酒體較澀韻味深長。

Caperdonich系列則分為具煙燻餘韻的泥煤風味與富含成熟果香及香甜底蘊的無泥煤風味，無泥煤風味18年揉合紅酒燴梨與醇厚香草氣味、風味芬芳柔滑，25年混合黑醋栗、甜橙與奶香巧克力、輔以肉桂氣息點綴，30年則為舊時蒸餾廠的極致麥芽威士忌，柔和果香蜜甜香氣與醇厚香料搭配出均勻口感及滑順韻味。泥煤風味21年層次豐富，溫和泥煤、雪松、柑橘、柴火等風味交織，煙燻味濃、舌尖殘留細緻利口酒與香草餘韻，25年擁有完整煙燻及果香氣味，泥煤、青蘋果、甜梨風味融合得恰到好處，少許鹽味讓這款酒更悠然順口。

斯貝塞地區（Speyside）擁有百年的豐富威士忌傳統、風格多樣的蒸餾廠，並坐擁寬廣明媚的自然景致，無疑是蘇格蘭威士忌中心，「秘密斯貝塞（Secret Speyside）」系列獨家於機場免稅店販售，8款令人驚豔的單一麥芽威士忌，各自蘊含卓殊的歷史故事、乘載百年記憶，值得用舌尖細細品味。歲末年終，適合開 瓶珍貴的好酒款待好友，可一不可再的傳奇絕釀，獨自品酩格外享受，送禮亦顯體面高雅，為珍貴難得的一時之選。

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