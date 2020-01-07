林耀文駁假韓粉教學要告了！　嗆韓國瑜：年輕人不會只看前排女生小腿

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／台北報導

韓國瑜競選辦公室6日指出，駐日代表謝長廷創立的新文化基金會，用公部門補助舉辦研習營，教人如何在網路上反串假韓粉，痛批「這種層出不窮的小動作大家不累嗎？年輕人你們不應該憤怒嗎？」。對此，新文化基金會董事長、謝系子弟兵林耀文7日回擊，不要輕蔑這個世代的年輕人，他們不會只有看前排女生的小腿，「您認為用膝蓋走路就會重新獲得人民支持嗎？」並已委由律師研究提出訴訟。

韓國瑜競選辦公室6日召開「抓到了！民進黨網軍假扮韓粉」記者會，會中揪出駐日代表謝長廷成立的新文化基金會，在臉書粉專PO文「假扮韓粉教戰守則」，質疑新文化基金會領取大量政府補助與資源，卻利用單純的學生對在野黨進行政治打擊，行為相當「反民主」，事後新文化基金會火速刪文，指稱自己是遭抹黑，韓辦批評根本是睜著眼睛說瞎話。

韓辦7日再召開「次元刀再現！新文化基金會切割工作隊」記者會，韓辦總發言人王淺秋提出5項打臉證據，抨擊林耀文公然說謊，「嘴上說造假，臉書卻火速刪文」、「文章刪除了，就能把做過的壞事刪掉嗎」，行徑非常可恥。

對此，林耀文7日回擊，「韓國瑜先生，您永遠不『了解』年輕人的『明白』，身為國民黨的總統候選人，為什麼支持度永遠呈現落後頹勢，甚至在青年這塊遙遙落後，您知道嗎？」



林耀文說，不要輕蔑這個世代的年輕人，「他們不會只有看前排女生的小腿」他們思考的是台灣的存在還有政治人物的誠信與言行，青年要的是一位可以領導台灣，而且有擔當、重承諾的總統，「不需要沒有白紙黑字的政治諧星，您認為用膝蓋走路就會重新獲得人民支持嗎？亦或覺得靠你辯才無礙的直銷話術，把責任先怪罪他人就可以改變唬爛的形象？」

林耀文嚴正地告訴韓國瑜，台灣這一代的青年，早已不需要任何教學就能辨識這些問題。新文化基金會30年來，新文化教室和研習營探討 的是台灣命運共同體，四大優先，社區主義，共生，維新...理念性的議題，而非如你不了解卻永遠想抹黑怪罪別人的思維。新文化基金會舉辦研習營，為的是培育下一代青年政治人才，以及提供年輕人參與公共事務的管道，所有課程內容皆是公開的，也從來未有過任何「利用公帑養網軍」的教學，對此，已委由律師研究提出訴訟。



林耀文表示，「最後我誠懇地呼籲您，剩最後的四天，好好的面對你許多被年輕人所詬病的問題，例如政見跳票、滿口惡言、唬爛和逃避責任，台灣沒有中邪，不要再下蠱了！」