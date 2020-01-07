Made in China！上海特斯拉今首對外交付　補貼價128萬比台灣還便宜





▲特斯拉上海工廠Model 3交車現場。（圖／取自特斯拉官方微博）

記者陳政錄／上海報導

繼上週對內部員工交車後，位於上海的特斯拉超級工廠，今（7日）下午將舉辦Model Y項目啟動暨國產Model 3 交車儀式，首批Made in China的特斯拉電動車正式對外交付，特斯拉CEO馬斯克親自出席。根據統計，目前上海工廠產能達每周3000多輛Model 3轎車，2020年產能將為15萬輛，基礎車價約128萬新台幣，還較台灣便宜近一成。

馬斯克首次到中國大陸進行特斯拉轎車交付，是在2014年，到了2017年，中國成為特斯拉的全球第二大市場，占總收入約17%，其加州工廠每年對華出口1.5萬輛汽車。特斯拉並於2018年中，正式啟動在華建設工廠項目，其上海臨港超級工廠第一期於去年下旬完工，年底投產，在2019年12月30日，先行向內部員工交車。

▲特斯拉CEO馬斯克去年訪問上海時，出席世界人工智能大會。（圖／擷取自2019年世界人工智能大會訊號）

據第一財經報導，昨日中午，已經有提前進入特斯拉工廠的網友在推特上曬出了交付儀式的現場。背景板上寫著「Model Y項目啟動儀式暨中國製造Model 3交付儀式。」而特斯拉官方微博也在今天上午，曬出馬斯克抵達上海工廠的車隊影片，預告下午的儀式啟動。

業內人士稱，Model Y項目啟動，這也暗示了中國產SUV車型Model Y可能提前至今年底前，在中國實現交付。特斯拉在去年的三季度財報中，已經宣布美國工廠將於今年夏天啟動Model Y的生產。

上周末，特斯拉剛宣布中國產Model 3的價格，基礎車價從35.58萬元（人民幣，下同）下調至32.38萬元（包含基礎版輔助駕駛功能，約合新台幣139.54萬元），降價幅度達9%。

同時，根據大陸國家政策，全系Model3可以享受免徵購置稅政策，以及24750元的新能源補貼金額，中國製造Model 3補貼後售價為29.9萬元（約合新台幣128.8萬元），比台灣官網Model 3扣除燃料節省開支後的價格139.99萬元新台幣，還要便宜近一成。

▲上海特斯拉。（圖／視覺中國）

目前，上海特斯拉工廠可周產約3000輛Model 3轎車，年產量將達15萬輛，而隨接下來二、三期工程完工，上海特斯拉超級工廠最大設計年產量為50輛轎車。

不過汽車研究公司LMC Automotive分析稱，去年11月，中國電動車銷量驟減42%，在整體艱難的市場上，國產特斯拉今年的銷量可能僅為2.1萬輛。且隨傳統汽車巨頭ABB（奧迪、賓士、寶馬）正在入場，未來特斯拉在華價格還可能有降價空間，或是擴大在大陸較受歡迎的SUV車系產量，也就是Model Y。