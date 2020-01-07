2020 CES Alcatel推4款安卓機　最低2,000元就可入手

▲Alcatel在今年的CES展上推出了4款安卓手機。（圖／翻攝自9to5google）

記者邱倢芯／綜合報導

在今年的國際消費電子展（CES）上，阿爾卡特（Alcatel）針對新興市場推出了4款新安卓手機，分別是Alcatel 1S、1V、1B，以及3L；因為是針對「新興市場」所推出，因此定價勢必不會太貴，其中最低價的手機Alcatel 1B，只要66美元（約台幣2,000元）即可入手。

Alcatel 1S搭載了6.22吋螢幕，這款手機搭載了三主鏡頭，分別搭載了1,300萬、500萬，以及200萬畫素三鏡頭。其中200萬畫素感測器將作為微距鏡頭，而500萬畫素則是用於人像模式。此款手機搭載八核處理器，起價為110美元（約台幣3,300元），預計2020第一季在歐洲、拉丁美洲、亞太地區、中東，以及非洲上市。

Alcatel 1V與1S機款相似，不過Alcatel 1V僅搭載了雙攝像頭，外殼採用塑料材質，1V還搭載了一個設計小巧思，那就是在機身上擺上一個Google助理專屬喚醒按鈕，只要按下就可快速喚醒助理。這款手機將在今年第一季於拉丁美洲、亞太地區、中東，以及非洲推出，定價為88美元（約台幣2,600元）。

最低價的Alcatel 1B則是搭載了四核心，擁有2GB RAM，並且有5.5吋顯示螢幕，且與1V一樣擁有專屬的Google助理專屬喚醒按鈕。這款手機預計2020第一季在歐洲、拉丁美洲、亞太地區、中東，以及非洲上市。

4款手機中，售價最貴的則為Alcatel 3L，即擁有6.22吋LCD螢幕，八核心處理器，4GB RAM與64GB ROM ，號稱擁有「全天候的電池壽命」，定價為155美元（約台幣4,650元），預計2020第一季在歐洲、亞太地區、中東，以及非洲上市。