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出征基隆！韓國瑜把人民比作「石油」　自嘲「又要被黑了」...籲：向奧步說NO

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記者陳以昇、陳韻如／基隆報導

2020總統大選倒數4天，選情進入白熱化！國民黨總統候選人韓國瑜7日，與基隆立委候選人宋瑋莉合體舉辦團結大會，而他在致詞時將基隆鄉親比做「石油」，「今天也不是假日，但鄉親卻像石油般冒出來」，讓他相當開心。不過，此話一出，韓國瑜也不忘自嘲，「今晚又會有黑韓產業鏈了，標題就叫做『韓國瑜把人民比作石油』」，逗樂台下一票支持者。

▲▼韓國瑜出席總統韓國瑜立委宋瑋莉團結大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席總統韓國瑜立委宋瑋莉團結大會。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜7日行程滿滿，上午先到基隆與宋瑋莉合體，下午又將趕場到宜蘭與立委候選人呂國華舉辦聯合造勢大會。他上午在與宋瑋莉的團結大會致詞時表示，基隆人把所有感情都放心哩，對政治不願表態，都靜悄悄去投票，而今天是星期二，也不是假日，「但大家就像是石油一樣冒出來」，讓他非常開心，也謝謝大家的支持。此話一出，韓國瑜也不忘自嘲一番，「今晚又會有黑韓產業鏈了，標題就叫做『韓國瑜把人民比作石油』」。

▲▼韓國瑜出席總統韓國瑜立委宋瑋莉團結大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜將基隆鄉親比作石油，自嘲又要被黑了。（圖／記者張榮恩攝）

話鋒一轉，他也將話題帶到自己15歲看小腿事件，但卻是被黑成他性騷擾，還一連被黑了3天，就連抱嬰兒也被黑，「民進黨選舉用奧步，但他們已失去民心，因為人民越來越聰明，會擦亮眼睛選擇對的人」，他也呼籲民眾，「用選票像民進黨奧步說NO！」

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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