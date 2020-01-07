CES 2020登場！外媒盤點有趣小物　迷你版貓尾機器人超療癒

▲Yukai將在CES展上展示迷你版的Qoobo貓尾機器人。圖為初代Qoobo。（圖／取自Qoobo官網）

記者王曉敏／綜合報導

一年一度的消費電子大展CES將於美國時間7日起在拉斯維加斯會議中心舉行，成千上萬的企業及製作團隊匯聚於此，炫耀起自家研發的最新科技及相關產品，外媒則根據開展前夕的「CES Unveiled」記者會提前預覽部分內容。

以下為科技網站《MacRumors》彙整的一些有趣內容：

Targus - 環保背包

Targus展示了一款由回收寶特瓶製成的新型環保背包。該背包側面配備了一個Qi無線充電板，讓使用者可將手機塞入充電。

▼Targus將展出多款電腦包。（圖／取自Targus官網）

Yukai - Bocco Emo機器人、Qoobo

Bocco Emo機器人的功用是讓家庭成員能以智慧型手機透過文字或語音交流來保持彼此的聯繫。據報導，在CES上展示的版本還可回答使用者問題及接收命令，也可用來控制智慧家居設備。

此外，Yukai推出的Qoobo治療機器人療癒無數人，這次CES上則將展示其「迷你版」其造型與初代相似，但體型更小，配備更多功能，且身上覆蓋的毛絨也選用了抗過敏的材質。

▼Bocco Emo機器人外型類似雪人，相當可愛。（圖／取自Bocco Emo官網）

Pitaka - Air Omni

配件製造商Pitaka展示了多功能的蘋果充電設備Air Omni，該設備能同時支援3支iPhone、一副AirPods、一支Apple Watch和一台iPad共6個蘋果設備充電。Air Omni的右側有一個小抽屜，開啟抽屜時，上頭的LED燈會亮起，提供照明。這款充電設備頂部有個切換鈕，可切換USB-C和Lightning充電接口，供兩種不同充電規格的iPad產品充電。

Nanoleaf - 六角形燈板及學習系統燈具

Nanoleaf一直以拼貼的模組化燈具作為其主力產品，在今年的CES上，也推出全新系列的Unified Light Panels模組化燈片，形狀為六角形，並具備全新的卡扣設計，提供更緊密、安全的連接，也能降低對牆面的損壞。

此外，Nanoleaf也將在此次CES上推出Learning Series燈具，其中包括一款全新的電燈開關、燈泡、遙控器及閘道器，該組燈具能學習用戶習慣並根據此訊息自動調整照明。