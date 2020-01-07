10大美女立委民眾黨佔3名　蔡壁如：本黨高顏值比例高

▲黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／新北報導

2020大選進入倒數階段，知名YouTuber蔡阿嘎近來再度精選10大帥哥美女立委參選人，其中在美女立委部分，民眾黨有黃瀞瑩、李佳玲、陳思宇等3名入選，比藍、綠、時力都多。對此，民眾黨發起人蔡壁如受訪笑說，因為本黨年輕專業，年輕裡頭顏值可能就相當高比例會很高。

對於麾下子弟兵有黃瀞瑩、李佳玲、陳思宇以及「Z9」吳達偉等4人入選，蔡壁如7日上午受訪時笑說，民眾黨會佔有一定比例，因為本黨第一，年輕專業，年輕裡頭顏值可能就相當高比例會很高，我們學姊還有發言人思宇通通在名單裡面，「蔡阿咖眼光還蠻好的」。

▲台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

而被問到排第二名是否不甘願？黃瀞瑩笑說，還好啊，民眾黨還有很多遺珠之憾，譬如說台中的 張睿倉，也很帥很高，「民眾黨可以佔4名很厲害」。至於輸給第一名的時代力量新竹市立委候選人高鈺婷，黃說，她也有她的專業，有專業形象的女生都是很漂亮的，「我跟思宇還有佳玲也在榜內，我們都希望可以用自己的專業把自己的外表再襯托更漂亮一點」。

而陳思宇則表示，其實她覺得今天的李旻蔚也應該在榜上，現在民眾黨要做的應該是努力透過這些多元化的評比，把民眾黨的知名度推出去，相信我們會有更多優秀女性男性入榜的機會。

至於蔡阿嘎賭5萬塊雞排不會上？陳思宇表示，「真的？又有人要賭雞排？那我想我們最後4天絕對全力以赴，希望可以得到蔡阿嘎的雞排」。

▲民眾黨全台大眾走新北行程，蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者陳家祥攝）