高雄轎車「鬼切」快車道右轉！騎士慘被撞飛20公尺　畫面曝光網戰翻

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一輛黑色轎車5日下午行經中山、大同路口時，突然從內側車道違規右轉，導致一名直行男騎士遭撞飛20公尺。畫面曝光後，許多網友批評轎車違規、未禮讓直行車，但也有人認為是騎士車速太快，意外掀起論戰。不過，確切肇責仍有待警方調查後釐清。

畫面中可見，事發的中山一路其實是4線道，當時黑色轎車行駛在最內側，卻突然要右轉大同一路。中間車道另一輛轎車見狀，立刻減速退讓，但外側車道一名機車騎士疑似視線死角，根本來不及閃避，當場與轎車右側車頭對撞，連人帶車噴飛20公尺。

▲黑色轎車突然從快車道右轉，騎士反應不及，當場被撞飛20公尺。（圖／東森新聞）

影片曝光後，許多網友紛紛留言，「可憐機車騎士吃到三寶飯，祝早日康復告死三寶」、「看了覺得好慘，三寶真的不要出來害人」、「快車道右轉，行車紀錄提供，就等交通判決跟民事下來，希望騎士保險有到位」。

其中，有不少人認為騎士要負擔責任，「騎車超速」、「騎士一定是年輕人，十字路口有紅綠燈一定要減慢」、「雖然機車速度快，反應不及有錯，但轎車快車道右轉，跟高速公路內線橫切下匝道有什麼兩樣」、「這顯然是機車疏失，務必請政府於機慢車道設立區間測速，最好直接禁行機車，通通禁起來！」

部分網友看不下去，在下方留言反擊，「說超速的是眼睛測速喔？」、「沒有正常人會從內側右轉好嗎」、「真是一堆四輪嘴臉！開車的內側道右轉，沒人說他不對！台灣人真的很會檢討被害者，可憐的台灣用路教育，教出了一堆只會用交通工具來彰顯自己階級、對立觀念的人！」意外掀起論戰。

▲男騎士噴飛人行道上，而機車直到撞上路擋才停下。（圖／東森新聞）

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