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伊朗中止核協議　陸外交部：美國極限施壓是緊張局勢的根源

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▲▼示威者不滿美國空襲擊殺伊朗聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／路透）

▲示威者不滿美國空襲殺害伊朗聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

伊朗5日宣布將不再遵守2015年簽署的核子協議，減少旅行協議第五階段的具體措施。大陸外交部表示，伊朗雖由於外部因素被迫減少履約，但也展示了克制態度，沒有違反不擴散核武器條約規定的義務，「美國單方面退出全面協議，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，是伊核緊張局勢的根源所在。」

大陸外交部6日舉辦例行記者會，發言人耿爽指出，中方注意到伊朗方面宣布第五階段減少履行舉措，也注意到伊方表示這是最後一次減少履約，「伊方將繼續與國際原子能機構合作，並在一定條件下恢復履約。」

耿爽提到，他們認為伊方雖然由於外部因素被迫減少了履約，但同時也展示了克制態度，明確表達完整有效執行全面協議的政治意願，沒有違反不擴散核武器條約規定的義務。

▼中國、伊朗與俄羅斯去年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國、伊朗與俄羅斯2019年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽說，當前中東局勢複雜性上升，全面協議面臨嚴峻挑戰，美國單方面退出全面協議，無視國際法和國際義務，對伊朗進行極限施壓，並阻撓其他方面履約，這是伊核緊張局勢的根源所在，也應該是各方客觀公正處理伊核問題的基本出發點。

耿爽還說，所有全面協議參與方均應保持冷靜理性，堅持政治外交解決的正確方向，堅持在全面協議聯委會框架內協商解決分歧，排除干擾，避免採取任何可能導致局勢進一步複雜化的舉措，全力維護好全面協議。

▼示威者踩踏美國總統川普照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊拉克示威者踩踏川普照片。（圖／達志／美聯社）

耿爽強調，全面協議來之不易，是經安理會決議核可的多邊外交的重要成果，是國際核不擴散體系和中東地區和平穩定的重要支撐，是以國際法為基礎的國際秩序的重要組成部分，「國際社會應從長遠和大局出發，堅定維護全面協議，推動伊核及中東地區局勢走向緩和。中方將繼續就此同有關各方保持密切的溝通協調，為此作出不懈努力。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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