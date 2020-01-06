警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

▲員警將民眾撿到的畢業證書及合照交還給何姓男子母親。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄一名民眾日前外出撿到一個袋子，裡頭裝有畢業證書及合照，還有一張牌照登記書，於是通報派出所經由警政系統比對，找到失主為何姓男子，當員警把遺失物送到住處時，才驚覺何男早已不在人世，何母看到畢業證書，又憶起了往事，兒子臨終前交代護貝卻遺失的畢業證書沒想到竟然找回來了。

湖內警分局阿蓮分駐所警員林明翰、張浩日前巡邏時，接獲民眾報案撿到一個袋子裡頭有畢業證書及畢業合照，還有一張牌照的登記書，於是向警方求助，透過資料比對警政系統得知失主住處後，二名警員好人做到底，便前去拜訪歸還遺失物，但抵達住處卻找不到人，向鄰居詢問後才得知驚人消息，何男早已過世七、八年了，目前只剩他母親一人獨居。

▲員警將民眾撿到的畢業證書及合照交還給何姓男子母親。（圖／記者翁進忠翻攝）

兩名員警心想該物對失主而言意義重大，便站在屋外等候，外出活動回家的何母，對於警方的來訪感到意外，當員警把畢業證書等物品交給何母時，看到畢業證書那一瞬間，彷彿觸動了何母心中深層的思念，眼眶泛紅。

何母向警方表示，兒子生前生病，臨終前請她把畢業證書及合照護貝，但沒想到途中不慎遺失了，也不敢向兒子提起。直到警方來訪，才又憶起這段多年前的回憶。何母指著照片告訴員警，這張是兒子畢業時所拍攝，想起當初兒子拿到畢業證書時，親口跟她說「媽媽謝謝妳辛苦賺錢供我讀書，我畢業了」；雖然兒子已不在身邊，但心中對兒子仍有無限思念，還好遇到警方及熱心民眾的協助，才能找回這珍貴的畢業證書及合照。

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