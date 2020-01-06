「聽聲辨位、徒手開徑」搶救黑鷹　國防部長慰勉宜蘭縣消防局

▲黑鷹墜落宜蘭相關單位全力搶救，國防部長嚴德發（左1）6日上午慰勉宜蘭特種分隊分隊長藍文宏、消防局科員陳秋霞等人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2日上午，黑鷹直升機迫降北宜山區，造成8死5傷，因宜蘭消防局團隊救援迅速得力，國防部長嚴德發6日上午親率領空軍副總長李延盛中將、六軍團指揮官楊基榮中將等一行人，到宜蘭縣政府消防局表達慰勉之意，嚴德發除贈加菜金及水果禮盒給消防局，更贈送特種分隊分隊長藍文宏、消防局陳秋霞手錶一隻，期勉救災人員分秒必爭，搶得先機。

宜蘭縣搶救黑鷹得力，國防部長嚴德發6日上午，到宜蘭消防局表達慰勉之意並詢問當時救災狀況，消防局長徐松奕表示，2日消防局在第一時間，採用大地羅盤校正事故地點，在取得受困人員手機號碼，嘗試以LINE通訊軟體與受困人員取得聯繫後，鼓勵受困人員持續吹哨，以利救災人員聽聲辨位。然山區受到風向及濃霧影響，山谷回音干擾嚴重，徐松奕要求全體救災同仁保持靜音，終於在12時30分確認事故正確方向。

但救災路徑草長過胸，救災人員行進狀況相當艱難，在無開山工具的狀況下，救災人員徒手開徑，由登山小徑沿山地稜線到達事故地點，耗時超過1小時以上，救難人員終於在13時17分許到達事故現場，逕行現場傷患確認及訊息回報前進指揮所。

14時10分許，救難人員將傷患及大體陸續護送下山，17時30將第一批傷者3位（曹進平、周欣頤、黃佑民）平安送抵登山口，21時前，所有受困人員全數護送下山，完成此次任務。

嚴德發對於宜蘭消防局所有救災人員克服地形困難，發揮災害搶救能力表示高度的肯定，感謝縣府團隊在災害搶救中發揮關鍵角色，他表示，縣府團隊與六軍團協力組成的前進指揮所，維持救災及媒體秩序，表現可圈可點，另，消防局科員陳秋霞對於救災路徑的正確判斷，縮短救援時間，維護傷者生命，更是功不可沒。

徐松奕說，縣府與軍方長年簽訂經常戰備時期作戰支援協定，無論是颱洪或是災變，雙方合作默契十足，感謝軍方在普悠瑪翻覆事件及南方澳斷橋事件上，軍方對本縣給予最大的支援，讓救災效果在最短的時間發揮功效。

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