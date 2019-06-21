水上救生掛雙重保證　電動遙控救生圈與救生員合併訓練

▲▼電動遙控救生圈投入宜蘭救溺工作。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

炎炎夏日，水域活動為民眾消暑娛樂選項之一，亦是水域事故發生的高峰期，宜蘭消防局為提昇外勤消防人員游泳技能及水上救生能力，期能順利達成水域事故救援任務，以減少人命傷亡，確保民眾生命財產安全，於21日在南方澳豆腐岬辦理108年度消防人員「救生員證照班」訓練，同時於烏石港辦理電動遙控救生圈操作訓練。

宜蘭消防局表示，電動遙控救生圈，操作距離約300公尺，救難人員可以於岸上或救生艇上，將溺水人員拖帶上岸，而不需接近溺者，不僅能使救援時間縮短，也減少救難人員的風險。

另，21日的消防人員「救生員證照班」訓練，特地聘任「中華民國海軍水中爆隊退伍人員協會」（簡稱海爆協會）教練成立的教官團，來擔任考試官。

訓練課程包括基本救生游法、接近法、帶人法、器械救生、心肺復甦術等相關課目。學員於開訓前須通過基本游泳能力檢測，限時6分鐘內游畢200公尺（含捷、蛙式各100公尺），達檢測標準始符合參訓資格。學員於完成訓練並經考照測試通過者，核發救生員證。





消防局徐局長松奕期許，藉由此次救生員訓練及電動遙控救生圈操作訓練能有效提昇消防人員各項水域救生專業技術及知識，爭取水域救難案件黃金時效，以確保人民生命財產安全。