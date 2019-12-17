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生力軍年年增補　宜蘭消防局獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名

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▲消防生力軍年年增補，宜蘭消防局獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名。（圖／記者游芳男翻攝）

▲消防生力軍年年增補，宜蘭消防局獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭消防局由於積極增補基層警消人力，榮獲全國「充實消防人力推動計畫」考核第3名殊榮，13日由內政部頒獎，並由局長徐松奕代表受獎。

宜蘭消防局表示，積極爭取組織擴編，並獲宜蘭縣政府及宜蘭縣議會支持，於2016年間經考試院通過編制員額達360人。除了積極補實消防人力，辦理分隊廳舍及執勤裝備改善外，更加強消防人員專業訓練及各項員工協助措施等，始能在去年普悠瑪翻車重大事故中，在其他縣市支援未到前，即能在第一時間投入相當救災人力，圓滿完成救災任務。

依據內政部消防署研訂「充實消防人力推動計畫」，宜蘭消防局配合每年消防警察人員考試分發，近3年共增補126名消防員（2017年增加59人、2018年增加30人、2019年增加37人），預計2021年可補實基層隊員人力，屆時宜蘭縣可以達到每1名消防員服務1千262位民眾，達到中央所訂1千300人以下之目標，有效提升災害防救量能及執行防救災之服務品質。

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