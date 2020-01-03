登山老鳥迷航受困霧台山中　警消齊心搜尋6小時帶下山

▲屏東縣里港警、消6小時將受困山中的章姓登山客救下山 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

章姓男子獨自一人駕車到屏東縣霧台鄉登山，因迷路受困山區，向家人報平安，家人隔夜等不到他的消息，向警方報案，警方會同消防人員經6小時才將他尋獲，護送下山。

里港分局霧台分駐所副所長莊丁瑞、警員麥鴻哲日前上午8時許接獲民眾來電報案稱有登山客迷路受困於屏東縣霧台鄉井部山區，2人獲報後第一時間即趕赴報案地點了解案情。

警方趕抵現場，得知70多歲的章姓男子於前一天早上獨自一人駕駛自小客車由三德檢查哨登記後進入霧台鄉井部山區，並將車輛停於台24線42K耕莘工寮民宿後由該民宿旁入口進入山區。

由於對路況不熟悉迷失於山區內，並在當晚以手機傳簡訊向家人報平安並稱「由於手機電量不足亦無隨身攜帶照明設備，所以只能暫時在竹林裡過夜，待日出後再行動」。

章姓男子平常即熱衷於爬山，也有多年登山經驗，因此家屬接獲報平安簡訊後並沒有第一時間報案，直至隔天的早上8時發現不對勁後始向警方報案。

警方在場分析其可能行走路線，因井部山區險峻，需有專業救難人員進入山區協助搜救，因此連絡霧台消防分隊並由消防分隊通報屏東縣搜救大隊協力前往山區搜救。經警、消、救難大隊及霧台鄉巡山員的通力合作，很快找到他，順利將他帶下山，讓家屬很感激。

里港警分局分局長楊龍祥肯定莊、麥積極為民服務精神，值得同仁效法，並呼籲民眾至霧台一帶遊玩時，盡量避免於入夜後進入深山區，以免迷失方向；一旦受困，一定要在適當地點等待救援並立即與警方聯繫，由專業人員採取搜救行動，才能大幅地增加獲救機會。

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