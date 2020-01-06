北韓官媒：中東是美國的墓地　南韓遭施壓…「荷莫茲海峽派兵」陷兩難

▲南韓總統文在寅要面對美國及伊朗的施壓。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國總統川普下令美軍，3日空襲擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），導致中東地區陷入戰爭氛圍。對此，北韓媒體稱，中東地區可能成為美國的「墓地」；而南韓則猶豫是否該向荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）派兵。

少將蘇萊曼尼遭到美國擊殺，伊朗揚言對美國進行報復。消息人士透露，伊朗恐試圖擾算波斯灣航運，瞄準地點就是伊朗南部沿海的荷莫茲海峽，因為荷莫茲海峽連接阿曼灣與波斯灣，是運輸石油的重要「咽喉點」（choke point），若石油供應因美伊衝突中斷，全球經濟將無法運轉。

對此，《韓聯社》報導，南韓正在密切關注中東局勢，考慮美國提出聯合巡演荷莫茲海峽的要求，很有可能調派「清海部隊（Cheonghae unit）」從亞丁灣前往荷莫茲海峽，並以多用途防空飛彈驅逐艦「王建號驅逐艦（DDH-978）」執行任務。

外界認為，美國可能會向南韓等同盟國施加壓力，伊朗也會動用外交關係，阻止美國對伊朗的行動，但若南韓真的向荷莫茲海峽派兵，恐怕導致韓伊關係惡化，甚至捲入美伊戰爭。

另外，北韓官方媒體也報導美軍擊殺伊朗少將一事，宣稱中國及俄羅斯都反對在國際關係中濫用軍事力量，也無法容忍冒險的軍事行動，因此對美國局勢惡化感到擔心，「中東將成為美國的墓地」，美國會深陷中東戰爭。

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