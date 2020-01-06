新竹造勢狂酸藍綠　柯文哲：我們不會出現吳斯懷、白海豚

▲柯文哲出席民眾黨新竹造勢 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／新竹報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲5日在家鄉新竹市進行造勢晚會，據主辦單位表示，現場聚集8000名柯粉。柯文哲提及，國民黨立委手臂夾到去台大急診還住重症，民進黨有一個立委最近去上館長節目，什麼都講不出來，只說自己長得很像蔡依林，暗酸陳玉珍與呂孫綾，他強調，民眾黨「不會出現吳斯懷那類，也不會出現白海豚」。

柯文哲致詞指出，立法院必須要先改變，在台灣做社會民意調查，立委信任度永遠是倒數三名，「這一個月你們都看過很多笑話」，國民黨立委去衝撞外交部，還拿自己立委朋友手插門縫，結果就有「見縫插珍」、「夾手他人」的成語，手臂夾到去台大急診還住重症，出院到金門去住產後病房，「我一直想不通為什麼手夾到要住產後病房」。

柯文哲再批，民進黨有一個立委最近去上館長節目，館長問她什麼都講不出來，只說自己長得很像蔡依林，拜託，如果國民黨、民進黨用這種立委，這就是為什麼民眾黨立委要進立法院，起碼有專業，透過海選程序向天下徵才，不分區每一個上去都可以打的，「所以我們不會出現吳斯懷那類，也不會出現白海豚」，柯強調，民眾黨會以民意專業價值，專業，價值來決定政策方向，民眾黨進入國會是一個以解決問題為目標的政黨。

▲蔡壁如喊出「一五新連線」 。（圖／記者楊亞璇攝）



民眾黨發起人蔡壁如表示，1月11號希望政黨票可以「保6衝8」，這是她對團隊最低的期許，剩下還有6天，為了讓28席全部上，「我必須要使出我的殺手鐧」。

蔡壁如喊出，「一五新連線，公義社會看得見，一五新連線，行政效能重新現」，她說，由第一名的勞工女戰神賴香伶，加上第五名的她自己，執行力徹底的血滴子，兩個媽媽的角色最後六天要走遍市場、走遍每個角落，希望一五新連線，能夠衝出最亮麗的成績。

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