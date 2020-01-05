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川普「已瞄準伊朗52處」　神秘數字呼應當年「伊朗人質危機」

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

伊朗因美軍斬首伊朗聖城軍的指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），揚言要對美國進行報復。對此，美國總統川普4日表示，伊朗如果真的攻擊美國人或資產，他將會迅速、嚴重地攻擊伊朗「52」處非常重要的地點。

根據BBC報導，川普口中的52數字跟1979年爆發的「伊朗人質危機」有所關聯，也就是美伊雙方交惡的源頭。那一年，伊朗興起「伊斯蘭革命」，什葉派教士哈米尼推翻巴勒維王朝。巴勒維獲准入境美國，並在紐約接受醫院治療淋巴癌，因此激怒一群伊斯蘭主義的學生硬闖美國大使館，共挾持90位人質，其中包含美國外交人員和66位公民，並要求引渡巴勒維。

當時的美國總統卡特為救出人質，並派前司法部長克拉克（Ramsey Clark）和參院情報委員會辦公室主任米勒（William Miiler）進行協商，但哈米尼拒絕協商，閉門不見，卡特憤怒地終止從伊朗進口石油，凍結了伊朗在美資產。

▼哈米尼是前任伊朗最高領袖 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈米尼是前任伊朗最高領袖 。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，哈米尼在11月下令釋放女性和非洲裔美籍人質，人質的數量降至53名。1980年3月，巴勒維已安全到埃及，而卡特則安排美軍進行營救，於1980年4月16日批准了代號「鷹爪行動」的營救行動，結果還發生一架直升機和一架C-130大力神運輸機相撞的事故，突擊隊員無法送抵預定地。此外，在那年的7月，有一名人質因病獲釋，人質的數量降至52名。

同年7月，巴勒維在埃及過世之後，哈米尼主動向美國提出新條件，卡特為救出剩下的52名人質，不得不答應歸還巴勒維的財產和解凍伊朗的資產。經過數月的協商，雙方在1981年1月19日簽署協議，而52名人質在被扣444天後成功獲得自由。值得一提的是，這起伊朗人質危機事件，在2012翻拍成電影《亞果出任務》（Argo，大陸譯為《逃離德黑蘭》)，甚至金獲得2013年奧斯卡獎最佳影片。

如今，川普4日在推特上警告伊朗，如果敢攻擊任何美國人或美國資產，他將瞄準52處伊朗地點，而這個52數字代表多年前被伊朗挾持人質數量。他還強調，會被非常快速、嚴重地攻擊對於伊朗與伊朗文化非常重要的地方，因為美國不想要有更多的威脅。

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