遺書留「OO我愛妳…」！恐怖情人奪3命跳樓跪姿亡　女友裝死逃過血腥屠殺

圖、文／鏡週刊

2004年1月5日，台中市東區十甲里的一棟大樓，發生4死1重傷情殺慘案。板金工人洪國揚因女友提分手，竟下手殺害女友、女友姊姊，以及與他有房租糾紛的情侶檔室友，最後從9樓一躍而下，自殺身亡。詭異的是，洪國揚落地時雙膝墜地、身體向前彎曲，成跪拜姿勢，像是在懺悔。洪的女友裝死，幸運逃過一劫，卻昏迷不醒，直到姊姊頭七當天才恢復意識，把整個駭人的經過告訴警方，這棟大樓後來也成了網路票選的10大凶宅之一。

12月24日平安夜，記者實地探訪位於台中市東區十甲里、某棟在網路上名列「十大凶宅」的社區大樓，並詢問住戶，他們多半不知道，近16年前這裡曾發生悽慘的4死命案。時間沖淡了住戶對凶宅的恐懼，但對被害人家屬及跳樓身亡的凶手父母來說，傷痛永遠無法消褪。

凶手應門 傳出微弱求救聲

2004年1月5日凌晨一點多，突然有人從該社區某棟大樓9樓陽台跳樓，「碰」的一聲，當場殞命。詭異的是，死者雙膝墜地、骨盆破裂、身體向前彎曲，形成跪拜姿勢，像是在為先前的凶殘行為懺悔，而死者就是板金工人洪國揚。

洪國揚跳樓之前，其姚姓女友的父親及黃姓同學接到姚女求救簡訊，黃同學趕來，洪還出來應門說：「女友她們去上班了。」然後關上大門。在洪開門的片刻，黃隱約聽到屋裡傳來求救聲，他衝下樓求援，剛好碰上趕來的姚父，正當二人商量如何救人時，突然聽到中庭傳來一聲巨響，洪跳樓了。

時任台中市警局三分局的刑事小隊長邱量虔（現任四分局南屯所副所長）說：「我們一進去9樓，只見地板、牆上鮮血噴得到處都是，還有2隻貓咪在屋裡跑來跑去，顯得十分躁動，似乎也被凶殺過程嚇到了。」

9樓現場3死1重傷，死者是姚女的21歲姊姊、姊姊的高職同學黃文璇（當年22歲）及黃女男友黃泳憲（當年20歲），唯一的倖存者姚女（當年20歲）則被砍成重傷，喉嚨及後頸部有很深的刀刺傷口，正與死神拔河。

警方很快查出，跳樓自殺的洪國揚（當年23歲）與倖存的姚女是情侶，但二人關係生變，洪曾威脅女友：「若分手要殺光妳全家！」因此第一時間推測是情殺。

男友暴力 父母護女也勸離

警方後來找到洪國揚的遺書，內容很雜亂，裡面提到：「我的個性就是想要的一定要得到，如果我得不到，別人也休想得到！殺了○○，我也不在乎！」「怡真，對不起！」「爸媽沒教我處理感情問題，我過不了情關，○○我愛妳。」

當時姚女昏迷不醒，其他人都死了，沒人知道洪國揚瘋狂殺人的過程與動機，案情陷入膠著。由於遺書寫到「怡真」，警方猜測會不會是三角戀？經查怡真是名有夫之婦，與洪只是普通朋友，她曾善意勸洪好好處理感情問題。

接著，因當時法醫高大成指出：「洪國揚從9樓高處墜樓死亡，雙腳先著地，下半身粉碎性骨折，還有嚴重脫肛情形，且洪的肛門擴張特別大，幾乎達三根手指的寬度。」因此外界傳出凶手是雙性戀者，可能在軍中有同性戀人，但經過調查，純屬無稽之談。

姚家父母告訴警方，姚女與洪國揚交往後，經常吵架，洪的脾氣很壞，還有暴力傾向，父母勸女兒跟他分手，但女兒不聽，吵得家裡雞犬不寧，乾脆叫女兒搬出去，姊姊為了保護妹妹，也跟著搬出去一起住。

如果因姚女要分手，洪為何殺不相干的室友與姚女姊姊？這點警方也想不通。就在姚女姊姊頭七那天，姚女清醒了，但她因喉傷無法說太多話，只能夠點頭、搖頭，或用筆談。

時任三分局刑事組長的楊春賢，為此特別進入加護病房親自偵訊，才稍微釐清案發當時的狀況。

楊春賢轉述說：「4日晚上，姚女跟姊姊睡在一起，房門還有反鎖，大概12點、1點多，洪國揚把門踹破，雙手持利刃，朝她們姊妹砍殺，為了保護妹妹，姊姊用手去擋洪的刀，聽到求救聲的黃姓情侶檔跑來阻止，但洪殺紅了眼，因此先向二人下手。」

刺頸動脈 鮮血猛噴如紅雨

接著，洪國揚把姚姓姊妹拖到黃姓情侶檔的房間，集中管理，原本昏迷的姚女在此刻醒了過來，模糊中，聽到黃女以微弱聲音說：「好冷。」洪聽到了，再度舉起利刃，往這對情侶身上補了幾刀。姚女十分害怕，只好裝死，但手放在背後，偷偷傳簡訊給爸爸跟同學。

至於洪國揚瘋狂殺人的動機，姚女說，因為她想分手，洪認為是姊姊教唆，才對姊姊下毒手，至於無辜的黃姓情侶則是因洪總是不繳房租，加上姚女想要分手，因此大家決議，請他搬出去，還換了鎖，這讓洪酒後越想越氣，終於動了殺機。

可能是姚女極度驚嚇、記憶扭曲，也有部分空白，她的供述與鑑識人員分析血液噴濺方向、血液殘留時間所做的「現場重建」，以及法醫相驗結果有出入。對此，法醫高大成說：「黃姓情侶最先死，他們胃裡的食物都還在，死亡時間應該是凌晨1點多，且二人無掙扎痕跡。」

經過與鑑識人員討論，高大成認為，洪國揚應該是先持刀砍黃泳憲的頭，但頭骨很硬，黃夢中驚醒，洪用另一把刀猛刺黃的頸動脈，剎時鮮血猛噴，就像下雨一樣，淋得整面牆血跡斑斑，也淋濕了枕邊人黃女，黃女醒來，還來不及反抗，同樣被洪割破頸動脈、失血過多死亡。

凌虐至極 屍身全雞皮疙瘩

此外，因為地上有長長的血痕，鑑識人員研判，洪國揚可能將姚女姊姊拖到黃姓情侶房間，凌虐許久後，才給她致命一刀。高大成說，洪相當殘忍，他用利刃刺穿姚女姊姊雙手手肘、敲落她牙齒，這幾個小時可能極盡恐嚇、羞辱、報復之能事，使得她屎尿失禁，且死後全身起雞皮疙瘩。

高大成說，一般人遇到驚嚇，皮膚都會因微血管收縮出現雞皮疙瘩，但通常沒多久就會消褪，像姚女姊姊至死不消的現象，是他當法醫20年幾乎沒看過的，加上她因極端壓抑造成胃、肺出血，可見她是在極度恐懼中死去，非常可憐。

最後，剩下姚女一人，洪國揚可能想同歸於盡，刺了幾刀後轉身離開。洪自知難逃法網，留下徘徊二遍的血鞋印，跳樓自殺。

警方調查，洪、姚二家父母參加同一個吉普車隊，經常帶孩子一起出遊，洪國揚因此認識了姚女，二人私下談戀愛，但洪母自知兒子學歷低、脾氣壞，勸他放棄這段感情，姚家更不惜讓女兒搬出去住，只是誰也沒想到，一場無法好聚好散的戀情，最後釀成4人慘死的悲劇。

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