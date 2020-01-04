「卡神案」易始嗆告　柯文哲酸：出來說明、不用躲在暗處告

▲柯文哲、吳欣盈出席新光人壽登高賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

卡神案持續延燒，台北市長柯文哲日前指示副市長黃珊珊將政風處調查報告移送檢調釐清，同時也證實簽證與原始憑證數字落差達百萬元；另外，北市議員應曉薇、王鴻薇等人也痛批易始易始公司一票兩報，涉嫌發票虛報。對此，易始3日晚間大動作聲明，將對柯文哲、應曉薇、王鴻薇等人提告妨礙名譽。

對此，柯文哲4日上午出席新光人壽登高賽鳴槍儀式後受訪表示，台北市政府已經把資料全部送檢調，「那很簡單，我倒覺得這樣，他們也不用發什麼聲明，要負責人出來把帳目講清楚就好」。柯還說，台北市這邊的資料都很清楚，可是易始到底向體育署或是國營事業申請多少錢，這就沒有人知道，「所以最簡單的方法是楊蕙如趕快出來全部公開透明說明清楚，這樣就好了啊」。

至於易始的聲明避談憑證、簽證有落差，還揚言提告，柯文哲說，其實這樣，就是請負責人出來說明清楚就好，不要再神隱不要再躲了，「何必告呢？出來說明就好，告什麼？」、「就講清楚，不用躲在暗處告，出來公開說明就好」。

對於外界關注楊蕙如、易始領取多少補助款，柯文哲強調，台北市政府這邊全部公開透明沒有問題，可是問題是到底中央的部會、中央的國營事業到底出了多少錢，要全部都交出來後才有辦法去對。

而易始突然發聲明，是否代表楊蕙如人在國內？柯文哲說，「難道被人家殺人滅口？我不曉得」，有沒有潛逃出境，除非她是坐漁船溜走，不然出境移民署一定知道。

至於中央是否會公布資料，柯文哲直言，「選前不可能啦，選後我看也是遮遮躲躲的」，強調自己態度一樣，沒有要包庇誰或對誰不利，公開透明就好了，台北市政府若在核銷上有什麼缺點，也會承認在哪個地方沒有注意到。

柯文哲強調，易始不是只有跟台北市要錢，還有中央部會，更重要的是國營事業，這也當作一個案例，「我常說複雜的政商關係，就講清楚就好。我想是這樣，在整個台灣社會進步過程當中，一次又一次把案例拿出來，慢慢大家就會建立制度把破洞補起來」。