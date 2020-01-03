伊朗勢力擴大　美聯社：美國、伊拉克分歧加深

▲支持真主黨旅的伊拉克民眾1日攻擊美國駐巴格達大使館抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國防部證實，美國展開空襲，擊殺伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。此前，美國駐巴格達大使館在新年前夕遭到示威者襲擊，《美聯社》（AP）指出，這顯現出美國與伊拉克在伊朗問題的分歧日益加深，美國國防部著手更具侵略性的任務，試圖制衡伊朗在中東的勢力。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日表示，「遊戲已經改變了。」他向記者宣布，由伊朗所支持的什葉派（Shiite）民兵組織在伊拉克展開暴力行動，將會受到美軍打擊。隨後，伊拉克電視台與3名伊拉克官員3日表示，伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼在巴格達國際機場的空襲中喪生。有關部門還說明，空襲也殺死伊朗支持的民兵組織「人民動員軍」（Popular Mobilization Forces）副指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

去年12月27日，親伊朗的武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）展開造成一名美國人喪生的火箭襲擊事件，美國也展開報復，發動空襲，殺死25名伊朗支持的民兵武裝人員。

700多名美軍傘兵1日從北卡羅來納州軍事基地抵達科威特。艾斯培說明，如果巴格達或其他區域出現麻煩，便可以動用這些軍力。美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）表示，這些額外的軍力已保持戒備。麥利擁有在伊拉克作戰的經驗，他認為，伊拉克安全部隊有能力阻止伊朗的組織威脅美國在伊拉克的利益。

報導指出，美國、伊拉克的關係多年來一直很不穩定，主要是2003年美國進攻，企圖推翻前任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）政權。美國當時的行為引發遜尼派（Sunni）叛軍的暴力活動，雖然到了2011年有所減弱，但2014年伊斯蘭國（Islamic State）興起，這股勢力襲捲敘利亞邊境，占領大片伊拉克領土。

美軍重返伊拉克戰場，幫助伊拉克重新取得控制權，不過伊朗的勢力此後變得更加明顯。而川普上任後打壓伊朗，也加劇在伊拉克的緊張情勢；川普政府2018年退出伊朗核協議並實施經濟制裁，希望迫使伊朗協調一項更新、更廣泛的核協議。作為回應，伊朗也針對美國軍隊、外交與經濟利益進行打擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受CBS晚間新聞採訪時，並未直接提及美國對伊拉克的失望，而是提醒伊拉克必須記得保護美國大使館的責任。

艾斯培提到，美國高級官員過去幾個月來一次又一次敦促伊拉克政府採取更多舉措，控制由伊朗資助的民兵團體，「我們還沒看到他們採取足夠的行動。」他認為，伊拉克領導人必須把伊朗的勢力趕出去。

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