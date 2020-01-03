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長江又一物種消失　「中國淡水魚之王」長江白鱘已滅絕

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▲▼長江白鱘證實滅絕。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲▼長江白鱘已被證實滅絕。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者康心禹／綜合報導

國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）日前發布一篇研究論文指出，中國長江的特有物種「白鱘」（學名：Psephurus gladius）已經滅絕。國際自然保護聯盟（IUCN）專家也表示，目前沒有任何證據能去證明白鱘仍然存在。

據《澎湃新聞》報導，論文作者包括中國水產科學研究院的張輝博士，以及首席科學家危起偉博士等人，文章指出，長江白鱘估計在2005至2010年間已經滅絕。

國際自然保護聯盟（IUCN）早在2009年就將長江白鱘列為「極危」（critically endangered），IUCN專家去年9月17日在浙江杭州淳安縣一個學術會議上曾表示，估計這種國家一級重點保護動物長江白鱘有可能已經滅絕，且目前沒有任何證據能去證明白鱘仍然存在。除白鱘滅絕外，中國大陸特有的中華鱘、長江鱘仍被評估為「極危」等級。

▲▼長江白鱘證實滅絕。（圖／翻攝自微博／人民日報）

白鱘的身長可達7公尺，體重可達700多公斤，其壽命一般在30年左右，是距今1億5000萬年前中生代白堊紀殘存下來的極少數遠古魚類之一，分佈極為狹窄，全世界只有中國大陸才有，也被稱作「長江白鱘」，主要集中分佈在長江流域一帶，被譽為「長江中的活化石」，極具學術研究價值，屬於中國大陸一級保護野生動物。

長江白鱘這幾年來未再被漁民或科學家發現，中國水產研究院長江水產研究所的科學家最後一次找到長江白鱘已在2003年，他們隨後放生並跟蹤其下落，但不久失去了電波訊號，當時沒人想到這可能是人類最後一次發現長江白鱘。

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