卡神向市府核銷金額落差幾百萬　柯文哲酸：去看中央是幾千萬

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前指示副市長黃珊珊將相關資料送檢調進一步釐清，而黃受訪也證實，調查後發現會計師的簽證與原始憑證間的數字有落差，「加起來大概百萬以上」，讓延燒月餘的卡神案再掀波瀾。對此，柯文哲3日受訪時說，自己沒有必要包庇誰，有多少證據講多少話；至於市府少了幾百萬，未來是否求償？柯說，就算要求償也要講得出要求償多少，「市府幾百萬，你去看中央是幾千萬」。

受到黑鷹失事影響，民眾黨取消競選行程，身兼黨主席的台北市長柯文哲3日上午改跑市政行程，視察成功中繼市場工地及成功市場臨時攤棚。受訪時被問到卡神案移送檢調後的下一步，柯說，台北市政府沒有司法調查權，比方說查金流，這個要動用國家司法權，還有去調查會計師的帳目那些，還有中央政府的部分，包括特別是國營事業，「我倒覺得這樣，有多少證據講多少話，台北市政府就只能說資料全部提供出來，剩下的就交給司法機關作調查」。

媒體追問是否會求償？柯文哲說，有多少證據講多少話，就算要求償也要講得出要求償多少，「我想是這樣，公開透明還是我的態度，我的態度是這樣，我也沒有說要包庇誰，對我來講是有人檢舉，有查到東西，我們就把它拿出來」。而市府因此少了幾百萬？柯說，「市府幾百萬，你去看中央是幾千萬」。

至於議會民進黨團質疑選舉操作，送北檢要敲鑼打鼓？柯文哲說，「只要我送出去，我不用敲鑼打鼓也是全天下都知道」，我只是表明一個態度，我也沒有說我要包庇誰，「很簡單啊，我還是那個態度，我不必要去包庇任何人，我是這樣，不管是國民黨的議員或是民進黨的議員，有誰檢舉我就辦，很簡單」。

媒體再度追問，是否會爭取被浮報領走的那些錢？柯文哲不願多談，重申有多少證據講多少事，「等司法調查出來，該追究的我們就追究」；而目前政風處找不到楊蕙如，柯笑說，「她一定會潛逃出境的，廢話，剩下就司法機關的事」。

▲柯文哲視察成功中繼市場工地及成功市場臨時攤棚。（圖／記者呂佳賢攝）



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）