蔡英文下午視導國防部、衡山指揮所　精神講話穩定軍心

▲總統蔡英文過去進入衡山指揮所三軍聯合作戰中心。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

針對黑鷹直升機墜機事件，不幸釀成8將士殉職，總統蔡英文3日上午舉行「國防軍事會談」後，也特別指示於台北賓館設立「0102殉職將士會場」，而下午她則是親自前往國防部與衡山指揮所視導精神講話，以穩定軍心。

蔡英文上午在總統府內召集國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、各軍種司令等國軍將領，以及國安會秘書長李大維、國安會相關幕僚，召開「國防軍事會談」。

在該會中，蔡英文也指示在3日下午之前，於台北賓館設置「0102殉職將士會場」，讓民眾能夠在4日前往追思致意。對此，總統府說明，這是設置讓民眾可以致意的場所，不是靈堂，在設置完畢後，總統蔡英文會前往，也會對外說明開放時間，讓國人前往向殉職國軍致意。

接著，蔡英文下午則親自前往國防部、衡山指揮所視導精神講話，以穩定軍心。3日晚間，蔡英文也暫定會前往北賓，除了看「0102殉職將士會場」設置狀況，也會正式對外說明開放時間。

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