麻辣鍋化身邪惡甜點！「全聯X馬辣」打造2款辣蛋糕　Hershey’s加碼5大新品

▲全聯We Sweet X Hershey’s第二波聯名甜點來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控再衝一波，「全聯We Sweet X Hershey’s」第二波邪惡攻勢來了！即日起再度推出第二波聯名甜點一共5款，推薦必吃經典巧克力卡茲蛋糕，一口咬下就能吃到榛果巧克力以及巴芮脆片，口感豐富不甜膩，是款十分適合當下午茶的甜點之一。另We Sweet更加碼與火鍋名店「馬辣」跨界合作2款獵奇甜點，雙重風味挑戰味覺。

▲推薦必吃邪惡巧克力布朗尼。



▲雙重巧克力莓果蛋糕內餡捲入鬆軟巧克力蛋糕及香濃巧克力慕斯，再加上酸甜覆盆子果餡。



「全聯We Sweet X Hershey’s 」第二波祭出5款聯名新品甜點，其中，推薦必吃經典巧克力卡茲蛋糕，使用好時巧克力醬，搭配榛果巧克力加上巴芮脆片，營造豐富口感及層次，重點又不過份甜膩，另外這款邪惡巧克力布朗尼，雙層巧克力蛋糕夾著好時巧克力甘那許，還有巧克力淋醬，最後再撒上夏威夷碎豆及巧克力碎片，口感濃郁，無論是搭配咖啡或是茶類都非常適合。

另外還有雙重巧克力莓果蛋糕、經典巧克力邦特蛋糕、Read Bread新英格蘭堡等，通通一次滿足，以上5款甜點即日起至1月16日限定販售。

▲經典巧克力邦特蛋糕。



▲We Sweet合作馬辣推出2款辣蛋糕。



此波We Sweet更加碼找來火鍋名店馬辣跨界合作，推出聯名甜點共2款，包括麻辣邦特蛋糕及麻辣巧克力蛋糕，其中，必吃麻辣邦特蛋糕，使用可可粉製成蛋糕體再淋上香辣的起士醬，入口就能感受到麻辣香氣，和巧克力蛋糕體卻又不衝突，絕對要嚐鮮一波，另外一款麻辣巧克力蛋糕，是以蓬鬆巧克力蛋糕搭配Hershey’s巧克力醬以及特製馬辣辛料，融合成獨特麻辣巧克力淋醬，1月10日起至2月6日限定開賣。

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