違法放天燈釀禍！　華裔3女自首「火燒動物園」：真的很抱歉

▲消防員克洛斯（Andreas Klos）表示，火災現場並未裝設自動灑水系統，火勢迅速延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國克雷費爾德動物園（Krefeld Zoo）31日跨年夜陷入火海，奪走30多隻動物的性命。如今，3名介於30歲至60歲的母女檔1日已向警方投案，外傳一行人感到相當抱歉。但令人關注的是，德國許多地區多年來禁止放天燈，而她們所施放的5盞天燈當中，就有4盞墜落於被燒毀的猿猴館附近。

BBC報導，這些天燈寫有新年祝福語，在3名女子主動投案後，接著進行筆跡確認；根據她們的說法，為了迎接新年到來，她們在網路上購買5盞天燈，以為可以像跨年夜放煙火一樣施放天燈，最終釀成悲劇。另據聯合早報報導，3人為華裔女子。

儘管警方對3人自首的行為給予正面評價，但她們如今可能面臨過失縱火罪名，最高可能被判處5年有期徒刑或罰款。

▲熱帶猿猴館被燒到焦黑。（圖／路透，下同）

這場火災燒毀占地約2000平方公尺（605坪）的熱帶猿猴館，也就是稀有婆羅洲猩猩（Bornean orangutans）、黑猩猩、狨猴（marmoset）的家，且部分鳥類、狐蝠（fruit bat）也生活在這裡。事發後，30多隻猩猩等種類的動物喪命，根據調查員霍普曼（Gerd Hoppmann）的說法，許多猩猩死於吸入濃煙。

園區2日仍處於關閉狀態，入口處也臨時搭建一處用鮮花、蠟燭組成的紀念碑。報導指出，這是德國近年來最嚴重的一起動物園火災事故；2010年11月，喀斯魯（Karlsruhe）一間動物園也發生火災，當時造成26隻動物死亡。