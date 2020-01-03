APP交友「斬萬女」！「Tinder先生」自曝感情近況：嚮往傳統交友方式

▲ 史蒂芬在社交軟體Tinder擁有超高人氣。（圖／翻攝自Instagram／itsstefan）

實習記者羅明輝／綜合報導

不少人喜歡透過交友軟體來拓展人脈、尋找戀情，來自英國倫敦29歲的史蒂芬（Stefan-Pierre Tomlin）也不例外。憑藉出色外貌及自身魅力，他在「Tinder」上坐擁超高人氣，甚至獲得官方認證「獲得最多右滑的男人」。與女友穩交1年後，這位萬人迷先生日前透露自己恢復單身，決定重新開始使用《Tinder》。

根據《每日郵報》報導，史蒂芬在Tinder上短短2年就收穫多達1萬4600位女性的「喜歡」，榮獲2017「Tinder最多右滑的男人」頭銜。憑藉著俊俏外表和高挑身材，他陸續在2年間發展15段戀情，更因此在模特兒事業闖出不錯成績。

▲ 史蒂芬在2年間發展15段戀情。（圖／翻攝自Instagram／itsstefan）

雖然在社交軟體上幾乎百戰百勝，不過史提芬最後卻是透過「朋友介紹」找到了真愛，他與27歲、曾參加歌唱節目「X Factor」的女友娜塔莎（Natasha Bolton），穩並交往一年，小倆口一直相當幸福，但在上周因為意見不合決定分手。

史蒂芬表示，自己還沒辦法完全從失戀中走出來，希望能先一個人好好靜一靜，接著可能就會重新開始使用Tinder，來認識新的朋友。

「雖然交友軟體能夠讓我認識不同類型的人，與他們互動、約會很有趣，不過自從在Tinder上小有名氣後，大部分的人在與我約會時，多半只是聽說過我、慕名而來，沒有多少人是打從心底喜歡我，想真正了解我的」史蒂芬表示，自己現在其實還是更嚮往靠著傳統方式，在現實生活中「面對面」去認識其他女孩，希望可以找到能一起成長、個性契合的人。