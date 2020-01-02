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比武招親好膽你就來　特教頒獎熱鬧登場

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▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮，由大光國小學生直排輪演出的「華田喜事」歡喜揭幕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

想要迎娶美嬌娘，要先通過直排輪各項障礙賽，才能成功迎花轎，台南市2019學年度特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮，由大光國小學生直排輪演出的「華田喜事」歡喜揭幕。

此一活動由台南市教育局主辦，社團法人台南市身心障礙學生教育協會及官田國小承辦，共頒發76位獲得台南市身心障礙學生教育協會獎助學金學生、特殊教育學生才藝比賽國中組及國小組榮獲前3名及佳作之學生、以及對社團法人台南市身心障礙學生教育協會捐款2萬元以上之學校等3個獎項。

教育局長鄭新輝表示，藉由公開表揚活動及頒發獎助學金，實際鼓勵身心障礙學生奮發向上，肯定自我，也響應身心障礙學生教育協會「身心障礙宣導週」捐款及補助，喚起社會大眾關懷支持身心障礙學生的教育工作，共同關注特殊教育學生。

本次活動也邀請2019學年度特教學生才藝比賽個人組及團體組得獎的團隊學生上台展現才藝。除了揭開序幕的國小團體組得獎學校大光國小外，還有國小個人組得獎者中洲國小李同學及文元國小毛同學的鋼琴演奏與民族舞蹈表演。

國中團體組得獎學校安順國中表演舞蹈「一起做環保，地球才有保」，國中個人組得獎有後港國中王同學的傳統戲曲及大橋國中左同學的小提琴演奏。學生們除了在台上賣力表現，還不忘關注環境保護及生命教育議題，讓社會大眾看見特殊教育學生努力展現才華的一面，也是肯定師長在背後默默的付出與辛勞。

社團法人台南市身心障礙學生教育協會施宏彥理事長也表示，該協會自1995年至2019年底，累計資助學生共2487人，資助金額已逾1900萬元，補助對象以該協會所屬團體會員之身心障礙學生為主。款項來源主要為各界善心捐款，以及每年舉辦關懷身心障礙者宣導週，各國中小師生發揮愛心慷慨解囊，點滴籌集所得。

藉由今天表揚活動，提供特教學生平等參與活動的管道及展現才藝的機會，讓更多人看到特教學生綻放生命光彩的能量！

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