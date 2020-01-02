警無票搜索免罰6千！臨檢「扭臀摸鳥」挑釁　男騎士：我有隔著褲子　

▲男子遇臨檢被裁罰提抗告後，法院撤銷原裁罰。（示意圖／非當事人照／本報資料照）

記者陳羿妏／新北報導

劉姓騎士遇臨檢竟不配合警察執勤，他先是多次繞道規避攔查，被攔下後對著警方撫摸自己下體，還擺動臀部，影響員警攔查，被依違反社會秩序維護法裁罰6000元，他不服裁定提起抗告，認為當時警方是雞蛋裡挑骨頭，違法搜索在先，台北地院審理，認為警方執法須考慮是否為緊急要件，因為不符規定，撤銷劉男原裁罰。

判決指出，劉男在2019年4月20日下午行經北市路上遇臨檢，他多次繞道而行後，被警方成功攔查，然而他竟隔著褲子撫摸下體，假裝手要掏東西的動作，還前後擺動臀部，遭警方移送法辦，被依違反社會秩序維護法裁罰6000元。劉男不服提抗告，表示當時並沒有拒絕攔查，警方看完他的證件認為他疑似是吸毒人口，打算搜查口袋與機車置物箱，但劉男拒絕被搜，結果遭警方千方百計挑毛病，認為他有改排氣管、電池。此外他強調，自己當時因為不滿才擺動身體，而他的手是隔著褲子，並沒有伸進褲襠內，警方原本想以妨害風化現行犯逮捕，但劉男拒簽，更表示他如果是現行犯被放，那警方就是「縱放人犯」。

根據警方密錄器畫面顯示，劉男確實有摸下體，還說「這很危險啊，最危險就是這個啊」、「你看到會嚇死啦，我女朋友看到會嚇到啦」，警方的回答則是「妨害風化是不是啊？有在錄影啊」、「當場在摸鳥啊」，從另一畫面來看，警方曾說「行李箱打開看」、「有沒有改中樑、改排氣孔啊」，而劉男則回「你先開異議表給我」、「你先畫圈圈，然後說我犯罪，這樣子不對啦」。

法官依照警職法規定，因臨檢與搜索不同，不得以臨檢名義行搜索之實，認為警方執勤時與法規相悖，且當劉男提出異議時警沒有理會，因此劉男被攔查時雖有不雅動作及言行，但難認定有構成處罰條件，因此台北地院最終撤銷原裁定，劉男不須付6000元。

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