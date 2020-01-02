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飆三字經拿螺絲起子刺人！師大系辦「流血衝突」　受傷男：棄教職就和解

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▲螺絲起子海K情敵　四萬和解只付2千「不算數」。（圖／記者陳凱力攝）

▲男學生以三字經辱罵同學，還拿螺絲起子刺傷對方。（圖／記者陳凱力攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

就讀國立台灣師範大學的李姓男子因呂姓男同學不聽他的話，仍待在系學會辦公室內不走，一氣之下以「三字經」等難聽字句謾罵對方，還拿出螺絲起子刺傷呂男，遭台北地檢署起訴。李男雖認罪並想提出和解，但遭對方拒絕，因此移交台北地院調解，和解談判破局，最後法官依公然侮辱罪、傷害罪，分別判處拘役30天、有期徒刑2個月，得易科罰金1000元折一日，宣告緩刑2年。

判決指出，事情發生於2018年6月22日，當時李男因為不滿呂男未聽他的話離開系學會辦公室，破口大罵「三字經」、「廢物」、「人渣」，見對方動也不動，直接持螺絲起子刺傷呂男，導致呂男右手腕扭傷、左上臂擦傷，遭呂男提出告訴。李男坦承犯罪，也提到願與呂男提出和解，但對方拒絕，整起案件移交至法院調解，呂男則向他要求，除了給付5萬1350元的賠償金、捐款2萬元，以及提供200小時志願服務工作，李男必須「放棄已修畢之師大師資培育學程學分，未來不得擔任教職」，李男對於放棄教職一事不能同意，因此談判破局。

呂男因為和解不成，他表示希望法官能夠判李男超過6個月以上的有期徒刑，以及不給予緩刑宣告。台北地院審理，認為李男在案發後已接受師大學生輔導中心6次導正輔導、110次追蹤輔導，也沒有再隨意傷害人，只因調解過程雙方有認知誤解，最後依公然侮辱罪、傷害罪，分別判處拘役30天、有期徒刑2個月，得易科罰金1000元折一日，宣告緩刑2年。

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