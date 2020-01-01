男跨年夜攜毒「分送」移工？警秒瞥屁股下一角抓包…追上游　男慘臉GG了

▲桃園警分局於跨年夜臨檢，於移工餐廳查獲毒品。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

一名38歲宋姓男子跨年夜攜毒到桃園區一家移工餐廳，凌晨遭桃園警方臨檢查獲，宋男稱，毒品是要「分送」在場的外籍移工，一起歡度跨年夜，但警疑其說法係避重就輕，將持續追查其毒品上游，全案於訊後依法移請偵辦。

▲桃園警分局於跨年夜臨檢，於移工餐廳查獲毒品。（圖／記者楊淑媛翻攝）



桃園警分局1日指出，為使民眾可以歡渡一年一度的跨年夜，該局特地加強轄區KTV、酒店、汽車旅館及移工舞廳等易生事端場所，臨檢查察、掃蕩違法情事。1日0時40分許，該局武陵派出所所長林武傑，率隊臨檢轄區中正路某移工餐廳，發現本國籍宋姓男子座位周遭有可疑粉末。

員警遂趨前詢問，宋男表示他剛坐下，不知道粉末是誰的？然眼尖的林所長瞄到宋男臀部下露出夾鏈袋一角，經盤查發現為愷他命毒品(11.7公克)，並於其所攜帶之背包內，起獲毒品咖啡包(53.99公克)、搖頭丸(127.64公克)及愷他命菸(16支)。

宋男見無法狡辯，才坦承毒品是自己所有，打算要分送在場外籍移工，一起歡渡跨年夜。不過由於其說法顯係避重就輕，警方將持續追查其毒品上游，全案依法移請偵辦。

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