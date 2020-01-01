2020桃園元旦升旗典禮暨健走　鄭文燦：全力推動三支箭計畫

▲2020桃園元旦升旗典禮暨健走活動，市長鄭文燦宣稱，新時代的桃園即將展開，市府積極推動三支箭計畫。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園元旦升旗典禮暨全民健走活動，1日上午於桃園區小檜溪重劃區舉行，市長鄭文燦帶領市府團隊出席指出，新時代的桃園即將展開，市府積極推動三支箭計畫，包括桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫、前瞻軌道建設計畫，期許今年3大計畫能有更快的建設時間表，加速桃園城市轉型，讓桃園更有競爭力。

▲2020桃園元旦升旗典禮暨健走活動。（圖／桃園市政府提供）



鄭文燦說，2020年元旦升旗暨全民健走活動，現場湧入3萬人參加，人數成功創下歷年紀錄，象徵著桃園充滿希望的未來。升格以來，桃園人口成長近20萬人，總人口數突破225萬人，是全台灣人口、產業、交通成長最快的城市。

▲2020桃園元旦升旗典禮暨健走活動，人數破紀錄。（圖／桃園市政府提供）

市府積極推動三支箭計畫，包括桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫、前瞻軌道建設計畫，期許今年3大計畫能有更快的建設時間表，加速桃園城市轉型，讓桃園更有競爭力。同時，市府也希望未來能達成六都均衡的目標，敦促財政收支劃分法修正，讓桃園得到合理的財政挹注，發展成更幸福、感動與魅力的城市，也歡迎更多的家庭選擇桃園追求人生的夢想。

鄭文燦表示，市府非常支持企業在桃園投資，經濟部推動投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，桃園總投資金額佔全台近4分之1，顯示出企業看好桃園，及桃園在企業版圖的重要性，市府會持續協助企業投資，創造更多更好的就業機會，打造桃園成為宜居宜業的城市。

包括立法委員鄭運鵬、鄭寶清、市議員李光達、吳宗憲、林政賢、陳治文、陳美梅、黃家齊、彭俊豪、萬美玲、簡智翔、市府副市長李憲明、游建華、秘書長黃治峯、副秘書長邱俊銘及市府團隊及各區公所代表均一同出席活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！