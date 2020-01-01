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獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

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▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄跨年就在夢時代舉行，現場擠進不少人來觀賞同時一起倒數，不過就有一名男子就直接側身躺在地上，用手撐著頭，觀賞整個跨年藝人的演唱，不過這名男子觀看姿勢就宛如電影《武狀元蘇乞兒》當中的角色「睡夢羅漢」，實在是太吸睛了，讓路過民眾紛紛停下腳步，讚爆這名男子無懼他人眼光「太狂了」。

這名男子就選在靠近時代大道與中華路口的人行道，拿了一塊紙板就躺在地上，而且姿勢還特別「放鬆」，側身躺還用手撐著頭，無懼從旁邊來來往往經過的其他民眾，對照旁邊一起來參加的家庭，一樣是坐在地上，不過人家是「野餐風」，但是這名男子就像是「電影風」，不少路人還特別停下腳步看，小小聲討論：這是電影《武狀元蘇乞兒》當中的「睡夢羅漢」現身了嗎？

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▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者特別詢問了這名男子，為何會選躺在這邊，他表示：「因為舒服哇！」，記者繼續說：「看起來你很享受這個位置」，這名男子回答說：「因為很空曠哇！我一直在想說這邊躺著會不會很奇怪，就因為很自在，所以我就躺了，就像是在自己家裡面」。

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子側躺在人行道觀看夢時代跨年節目，引起路人注意讚爆：「太狂了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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