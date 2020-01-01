伯朗咖啡淡水門市1月底退出　員工爆：全台撤10店、跨年前裁員

▲伯朗咖啡淡水門市所在的地段，遊客相當多。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

知名連鎖咖啡館「伯朗咖啡」2019年底一口氣收掉7家門市，2020年1月1日再次拋出震撼彈，證實淡水門市將在1月底結束營運，另外重一、承德門目前也被列入觀察名單中，讓得知這個消息的消費者覺得很可惜。

根據《聯合報》報導，伯朗咖啡的員工爆料，因為業績低迷，總公司打算收掉10家門市，之前甚至發生人事大地震，4位督導被降職成烘豆師、訓練員或是轉調到其他店家當督導，在2019年11月底的前2、3天，建北店王姓店長臨時收到公司通知門市只營運到月底，如今又傳出今年1月底要撤掉淡水門市，讓其他員工都很震驚。

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▲伯朗咖啡在官網宣布淡水門市將在1月底結束營業。（圖／翻攝自伯朗咖啡官網）

對此，伯朗咖啡方面也透過報導回應，部分營運門市的狀況的確不如預期，所以總公司想在2019年底進行全面整頓，對於結束營業的門市相關人員後續處理，一切都有依照勞基法予以資遣費用。

由於伯朗咖啡在全台共有44家門市，品牌知名度高，深受消費者喜愛，光是去年11月撤掉最具指標性的天母商圈門市，就讓消費者感到相當可惜，如今又宣布要撤掉淡水門市、收起10家分店，相關的消息目前《ETtoday新聞雲》仍在求證當中。