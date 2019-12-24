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用熱水泡腳！他一周後「整隻腳發黑截肢」　醫曝真相：糖尿病惹禍

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▲▼泡腳,短裙,寒流,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲王男日前因泡腳而燙傷。（圖／翻攝自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇泰州市一名王姓男子喜歡泡腳愛，不過日前卻因為不小心水放太熱而燙傷，原本以為包紮一下就沒事，殊不知隔天他的腳竟開始變紅，一周後甚至還發黑，最後不得已必須截肢保命。醫生事後表示，會造成這樣的情形發生，主要是因為王男是糖尿病患者。

綜合陸媒報導，王男透露，最近這對期間愛上泡腳，每天晚上都一定要做這件事，「但前幾天卻因為水放太熱而燙傷，隨後在家裡自己簡單包紮了一下，可沒想到，竟然感染了！」他回憶，自己的腳在燙傷後3天就開始變紅，左腳甚至整隻變黑，隨後便立刻就醫治療。

據悉，醫生當時為了保住王男的性命，決定進行左腿截肢手術，且為了保住右腿，還截掉他右腳上一根壞死的趾頭。事後，醫生詢問發現，原來王男本身已患糖尿病多年，因此便判斷他燙傷的主要原因與其有關。

▲▼泡腳,短裙,寒流,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲王男燙傷後一周，整隻腳變黑，被醫生告知需要截肢。（圖／翻攝自pixabay）

醫生指出，正常人用熱水泡腳是有好處的，可以讓足部動靜脈血管擴張、促進血液循環、加速輸送血液至足部末梢，起到保健作用；同時，溫度的刺激也會反饋到大腦，有助於放鬆身心、減輕壓力、緩解疲勞等。

不過，醫生強調，糖尿病患者若泡腳可能會加重病情，因為其末梢神經感覺較為遲鈍，對水的溫度並不敏感，所以很容易被燙傷，加上冬季氣候寒冷，會導致血管收縮、皮膚乾燥、血糖波動等，任何外部刺激都可能引起腳部的潰瘍和感染。

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