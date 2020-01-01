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皮膚紅腫癢可能是衣服惹的禍？專業醫生提醒　洗劑殘留會刺激皮膚

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▲▼Panasonic,滾筒洗衣機,洗衣精,自動投入,皮膚科。（圖／資料照）

▲皮膚若是出現紅腫癢等現象，很可能是天天接觸到肌膚的衣服惹禍。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

是否常常覺得身體好癢，或是發現皮膚莫名其妙就紅一片、腫一塊，以為是身體太乾躁就狂擦乳液，結果症狀還是沒有消失，這時候或許該注意的不是身體，而是天天被穿在身上的衣服。馬偕紀念醫院皮膚科兼任主治醫師黃政傑表示，天天會接觸到身體肌膚的內衣褲及衣服，如果沒有徹底洗乾淨還殘留了洗衣精，那麼當衣服接觸到皮膚時，殘留的化學洗劑就容易使肌膚紅腫、發癢。

皮膚科醫師黃政傑分享，像是每天都要換洗穿上的衣服們，就是需要留心觀察的生活細節，當衣服沒有被確實清潔或是洗劑殘留在衣服上，一旦被穿上身就可能造成皮膚發癢、紅腫等現象，尤其是小孩或是皮膚敏感者，更容易引發肌膚不適。

▲▼Panasonic,滾筒洗衣機,洗衣精,自動投入,皮膚科。（圖／擷自黃政傑皮膚科醫師fb）

▲皮膚科醫師黃政傑分享，若衣服殘留化學洗劑，易引發皮膚過敏者發癢或紅腫等症狀。（圖／翻攝自黃政傑皮膚科醫師fb）

黃政傑表示，當皮膚發生紅腫癢症狀時，可以先檢視病史，例如過去是否曾有過異位性皮膚炎等皮膚症狀，如果過去並沒有相關病史，那麼可合理懷疑是接觸性皮膚炎作祟，像是換穿衣服後才出現發癢紅腫狀況，即有可能是受化學洗劑刺激導致，黃政傑特別提醒洗衣時，洗衣精用量要精準，不可過多，洗劑多為化工原料，若是用量太多而殘留會導致皮膚敏感的不適症狀，必須留心拿捏好洗衣精用量，如果無法精確計算用量，擔心洗後仍有洗劑殘留，可以選擇再以清水洗過一次。

那麼有沒有可能是因為內衣褲或衣服們跟又髒又臭的襪子一起洗，才導致衣服不乾淨、穿了皮膚不舒服呢？關於不少人有的這個迷思，黃政傑醫師解釋，其實分開洗跟一起洗並沒有什麼區別，關鍵在於洗劑用量是否足夠讓衣服髒汙被帶走。

▲▼Panasonic,滾筒洗衣機,洗衣精,自動投入,皮膚科。（圖／Panasonic提供）

▲皮膚科醫師黃政傑解釋，貼身衣服和襪子一起洗並不會洗不乾淨。（圖／翻攝自123RF）

俗話說「魔鬼藏在細節裡」，洗衣時還有一個隱藏細節是許多人會忽略的，那就是洗衣機的筒槽，每次洗衣時衣物上的纖維、水中的髒汙，還有洗劑的殘留，都會讓洗衣機筒槽變得愈來愈髒，如此一來每次洗衣時，筒槽的髒汙跟著衣物一起清洗，洗淨效果就跟著愈來愈差，黃政傑表示，為了避免這樣的狀況發生，洗衣機筒槽必須要清潔，頻率視洗衣機使用次數和每次洗衣的衣物量來判斷，至少1個月清洗一次，最長不要超過2個月。

筒槽的清潔維護，Panasonic滾筒洗衣機也貼心設想好了，在洗衣同時，洗衣機會在脫水時注入乾淨的水，開始噴射槽洗淨行程，並釋放nanoeX防黴除臭，讓筒槽內外兩側都能被洗淨，洗衣服的同時就能順便把筒槽也洗乾淨。

洗衣服的眉角不但每次要注意洗劑用量，還需要定時清潔筒槽，有時候一懶或是忙起來，根本無暇顧到這些，智慧家電的誕生便是為了幫助日常生活節省更多心力，Panasonic滾筒洗衣機擁有洗劑量自動精準投入功能，讓洗衣變得簡單，不用擔心洗衣精用量太多有殘留，活塞式幫浦還會在注水同時清洗管線，讓管線中也不殘留洗劑。

下回皮膚又開始發癢變紅時，不妨按照皮膚科醫師黃政傑教的步驟，先檢視過去病史，再確認是否為接觸性皮膚炎，然後好好拿捏洗劑用量並定期清洗洗衣槽，要是怕麻煩的話，一台智慧洗衣機或許能成為日常的好幫手。

▲▼Panasonic,滾筒洗衣機,洗衣精,自動投入,皮膚科。（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic滾筒洗衣機的各項智慧設計，讓懶人也能好好把衣服洗乾淨。（圖／翻攝自Panasonic官網影片）

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